Tem prorrogação e pênaltis na final do Campeonato Carioca?

Fluminense e Flamengo decidem o título neste domingo (9)

Fluminense e Flamengo decidem neste domingo (9), a partir das 18h (de Brasília), o título do Campeonato Carioca de 2023. E a vantagem é do Rubro-Negro, que venceu por 2 a 0 na jogo de ida, quando era mandante.

Por ter sido o melhor time da fase de grupos do Cariocão, o Fluminense tem o direito de ser mandante no segundo jogo - ou seja, neste domingo o Maracanã terá mais torcedores do Tricolor. Essa, porém, é a única vantagem do time das Laranjeiras, que precisa de um bom resultado para ainda ter chances de título.

Diferente de outros estaduais, o regulamento do Carioca não prevê vantagem de resultados ao melhor time geral da competição. Por isso, para levar a taça, não basta que o Flu consiga "devolver" o placar e empatar com o Flamengo no agregado da final, é preciso vencer por pelo menos três gols de diferença. Caso haja uma vitória Tricolor por dois gols a decisão do título será por meio da disputa de pênaltis, sem a necessidade de prorrogação.