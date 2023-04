Fluminense x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Campeonato Carioca

Equipes decidem o título do Cariocão neste domingo (9), no Maracanã; veja como acompanhar na TV e na internet

Fluminense e Flamengo voltam a se enfrentar neste domingo (9), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca. Como venceu a ida por 2 a 0, o Rubro-Negro entra em campo podendo perder por até um gol de diferença. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta para todo o Brasil, na Band Sports, na TV fechada, e no canal de YouTube do Flow Sport Clube.

Quer ver jogos do Cariocão ao vivo? Experimente o UOL PLAY

Na Band e na BandSports, a narração fica por conta de Roby Porto, com comentários de Washington, Athirson e Ricardo Rocha. Já no Flow Sport Clube, a decisão será narrada por Téo José, e comentários de Igor Coelho, Davy Jones e Cross.

Pressionado após a derrota para o Aucas na rodada de estreia da Libertadores por 2 a 1, o Flamengo volta as atenções para a decisão do Carioca visando apenas o título após as derrotas na Supercopa, Recopa e Mundial de Clubes em 2023.

"Não temos tempo de lamentar muito, a gente dormiu mal na viagem, ainda mais com a derrota, ninguém gosta. Hoje tem treinamento, vamos preparar agora porque temos uma final pela frente. A gente espera vencer e ser campeão", afirmou Everton Ribeiro.

"Temos que aprender porque erramos lá. Agora é trabalhar forte, 100% focado e preparado para essa final", completou.

Na primeira fase, o Rubro-Negro terminou em terceiro lugar, com 23 pontos, enquanto na semifinal do Cariocão eliminou o Vasco por 6 a 3 no placar agregado.

Do outro lado, o Fluminense chega embalado após a vitória sobre o Sporting Cristal por 3 a 1 na primeira rodada da Libertadores. Agora, o Tricolor precisará de uma vitória por três gols de diferença para ser campeão carioca. Caso vença por dois gols de diferença a decisão será decidida nos pênaltis.

Depois de conquistar a Taça Guanabara, com 25 pontos, dois a mais que o Vasco, segundo colocado, o Tricolor eliminou o Volta Redonda na semifinal por 8 a 2 (agregado).

"É importante entrar bem na Libertadores, não só para enfrentar o Flamengo, mas pela continuidade na Libertadores, pegamos um grupo muito difícil. Sobre a final, é ajustar os últimos detalhes nesse pouco tempo e conquistar a vitória. Precisamos fazer gols para converter o resultado. Sempre muito difícil jogar a Libertadores, mas estamos bem treinados. Começamos atrás, poderíamos ter fechado o primeiro tempo ganhando de mais gols, mesma coisa que aconteceu no Fla-Flu. Agora é caprichar essa última finalização para sair na frente e abrir uma boa vantagem", apontou André.

Sem Fernando Diniz, expulso no primeiro jogo, o Tricolor será comandado pelo auxiliar Eduardo Barros na beira do campo. Guga também é o mais cotado para assumir a vaga de Samuel Xavier, que também receber o cartão vermelho.

Em 442 jogos disputados entre as equipes, o Flamengo soma 161 vitórias, contra 140 do Fluminense, além de 141 empates. No encontro pela Taça Guanabara 2023, o Tricolor venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Nino, David Braz e Alexsander; André, Martinelli e Ganso; Jhon Arias, Keno e Germán Cano. Técnico: Eduardo Barros (auxiliar).

Flamengo: Santos; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Varela, Thiago Maia, Gerson e Ayrton Lucas; Matheus França, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Vítor Pereira.

Desfalques

Fluminense

Samuel Xavier e Fernando Diniz, expulsos no primeiro jogo,além de Manoel, Jorge e Gustavo Apis, que estão no departamento médico.

Flamengo

Bruno Henrique, Erick Pulgar, Matheuzinho e Arrascaeta estão fora do clássico.

Quando é?