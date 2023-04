Do que o Fluminense precisa para ser campeão do Carioca 2023?

Em desvantagem e desfalques certos para a volta, Tricolor precisa de vitória ampla para evitar pênaltis

O Fluminense tem um grande desafio para reverter a desvantagem nos primeiros 90 minutos da final do Campeonato Carioca 2023, diante do Flamengo. Derrotado no jogo de ida, o Tricolor precisa de um grande resultado para, pelo menos, levar a decisão para os pênaltis - e, quem sabe, evitar as cobranças alternadas e faturar o bicampeonato estadual.

Com os 2 a 0 sofridos no Fla-Flu do dia 1º de abril, o Flu precisa pelo menos devolver o resultado ou vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, já que o regulamento do Carioca não prevê a vantagem dos gols marcados fora de casa. Vencendo por três ou mais dá o título ao clube das Laranjeiras, enquanto uma vitória simples pode até entrar para a contagem histórica do clássico, mas não evita a vitória do rival rubro-negro.

O Flu ainda terá pela frente o desafio de superar duas ausências certas: o lateral Samuel Xavier foi expulso pelo árbitro Wagner do Nascimento Magalhães e, em seguida, o técnico Fernando Diniz também recebeu o cartão vermelho, por reclamação.