Do que o Flamengo precisa para ser campeão do Carioca 2023

O Rubro-Negro vai para o jogo de volta com vantagem em relação ao Fluminense; veja

O Flamengo conseguiu uma boa vantagem na briga pelo título do Campeonato Carioca de 2023. No primeiro jogo da final, diante do Fluminense, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0, e vai para a volta podendo até perder do maior e ainda assim ser campeão estadual.

Apesar de ter sofrido uma certa pressão do Fluminense, principalmente no início do jogo, o Flamengo conseguiu uma grande vitória sobre o rival, se valendo muito da "lei do ex". Jogando como mandante, o Rubro-Negro abriu o placar no início do segundo tempo com Ayrton Lucas, e pouco depois ampliando com Pedro.

O resultado positivo oferece um certo conforto ao time de Vítor Pereira para o segundo jogo da decisão. Isso porque, de acordo com o regulamento, qualquer vitória ou empate dão o título ao Flamengo, que também pode perder por até um gol de diferença, uma vez que ainda estaria com vantagem no placar agregado do confronto.

Uma derrota rubro-negra por dois gols de diferença, ou seja empate no placar agregado, leva a decisão para os pênaltis - o Cariocão não prevê prorrogação em seus jogos eliminatórios. Enquanto três ou mais gols de desvantagem dão o título ao Fluminense.

O jogo de volta, com mando do Fluminense, também será realizado no Maracanã, no próximo domingo (9), às 18h (de Brasília). No meio tempo entre os dois jogos da decisão, o Flamengo viaja ao Equador para enfrentar o Aucas na estreia da Libertadores.