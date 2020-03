Braithwaite, o atacante que vive um conto de fadas no Barcelona de Messi

O atacante chegou ao clube há pouco menos de um mês e já se sente integrado ao elenco

No há menos de um mês, Martin Braithwaite está vivendo um verdadeiro conto de fadas no novo clube. Rodeado de estrelas, como Lionel Messi, o dinamarquês está se adaptando rapidamente à nova casa.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Em entrevista ao Mundo Desportivo, Braithwaite falou sobre como seu começo no Barça tem sido incrível e como tem se sentindo bem recebido. "É um grande clube, os sentimentos que tenho são realmente especiais, apesar da sua grandeza, é um clube familiar, todos te ajudam", disse.

Mais times

O atacante se mostrou muito contente com todos os seus companheiros, mas em especial Lionel Messi, de quem é fã declarado: "Ele é um grande cara, está sempre procurando ajudar os jogadores".

Ele se mostrou muito grato à oportunidade que está tendo e não escondeu a admiração que tem por seus companheiros: "Você está rodeado de grandes estrelas, as melhores do mundo, e elas estão sorrindo o dia todo, ajudando você e fazendo você se sentir bem". Isto é algo pelo qual estou muito grato".

Mais artigos abaixo

Mesmo estando um ponto atrás do na , o dinamarquês está confiante de que o clube catalão vai ser o campeão do Espanhol, "estou 100% confiante que vamos ganhar a La Liga, 100%", afirmou.

Com contrato com o Barcelona até 2024, Braithwaite - que chegou para suprir a falta de um atacante no clube espanhol, depois das lesões de Suárez e Dembélé - disse que pretende ficar no time por bastante tempo: "Eu acredito em mim e jogo com jogadores incríveis que sempre me ajudam".