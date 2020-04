Técnico do Barcelona discorda de Messi e vê chance de ganhar a Champions... por ter Messi

Quique Setién reitera a importância do melhor do mundo para o Barça; números de Messi com o novo treinador são muito bons

Há algum tempo, Messi declarou que o Barcelona não estava pronto vencer a Liga dos Campeões com o elenco que tinha. Porém, Quique Setién, treinador do clube, discorda do argentino. Para ele, o fator fundamental que coloca o Barça como um dos favoritos no torneio continental é justamente o camisa 10.

"Depois de tudo o que vi ao longo dos anos, podemos perfeitamente ganhar a Champions. Não concordo com Messi. Acho que é muito mais complicado vencer LaLiga do que a Champions. Temos as mesmas chances [quanto aos outros clubes] e além disso, temos Messi", disse Setién à rádio RAC1.

Antes da paralisação do futebol pelo coronavírus, o Barça estava em primeiro na tabela do Campeonato Espanhol com 58 pontos, dois a mais que o , vice líder. E Setién falou sore um possível desfecho do campeonato sem bola rolando:

"Eu gostaria de jogar", disse. "Agora temos dois pontos a mais na liderança e [se acabar assim] não seria bom para LaLiga, mas se for pelo bem da saúde... mas eu gostaria de jogar".

Desde sua chegada ao Barça, Setién fez 12 jogos. Foram oito vitórias, um empate e três derrotas, incluindo uma para o Real Madrid por 2 a 0. Neste período, Messi tem sido um fator decisivo para o time: são oito gols e sete assistências do melhor do mundo.