Técnico do PSG se anima com Neymar e Mbappé na semifinal: 'juntos são expecionais'

Thomas Tuchel não esconde empolgação em ter Neymar e Mbappé contra o RB Leipzig, pela semifinal da Liga dos Campeões

Neymar e Mbappé formam uma das melhores duplas do futebol mundial, se não a melhor. E após a partida do PSG contra a Atalanta a importância dos craques para a equipe ficou ainda mais evidente. Agora, os dois devem iniciar a partida contra o RB Leipzig entre os titulares e Thomas Tuchel não esconde sua empolgação em contar com os jogadores, que “juntos são excepcionais”.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Nas quartas de final da Liga dos Campeões, Neymar começou a partida sem a companhia de Mbappé e Di Maria e teve de comandar todas as jogadas ofensivas da equipe. Mesmo claramente sobrecarregado, o brasileiro deu um show e levou vantagem sobre a defesa da em todos os lances. Mesmo assim, o Paris seguia sem marcar gols.

Mais times

Com a entrada de Mbappé, no segundo tempo, o camisa 10 finalmente teve a ajuda de seu parceiro e o resultado foi espetacular para os franceses, que conseguiram a virada e a classificação para a semifinal.

“Esse é o nosso ponto forte [a parceria entre Neymar e Mbappé]. Eles sempre fazem a diferença”, destacou o treinador alemão em entrevista coletiva antes do confronto contra o , que acontece nesta terça-feira (18), às 16h (de Brasília).

"É uma boa mescla entre o Neymar, que dribla, e Kylian, que traz velocidade e tem fome de marcar o tempo todo. Em todo time você tem pequenas conexões. Os dois juntos são excepcionais", completou.

Foto: Getty Images

Além das grandes atuações dentro de campo, Neymar também vem se destacando como um dos principais líderes do vestiário. O que antes era um elenco supostamente rachado, hoje é uma “família”, como os jogadores gostam de dizer, e Neymar foi um dos pontos para que essa mudança pudesse acontecer.

“O Ney é um líder um pouco diferente. Ele tem qualidade, muita confiança em campo, coragem também. Ele sempre quer vencer e sempre quer lutar. Ele adora competição e isso é fundamental para um líder”, afirmou Tuchel.

“Nesta temporada, criamos um grupo com jogadores como Ander (Herrera), Pablo Sarabia, Keylor Navas e todos os outros que chegaram. É um esporte de equipe e ele [Neymar] não pode vencer sozinho. E nós temos jogadores importantes que trouxeram uma atmosfera especial", ressaltou.

Para a partida desta terça-feira, o ataque do PSG pode estar completo mais uma vez. Além de Neymar e Icardi, que foram titulares contra a Atalanta, Di Maria retorna à equipe, após cumprir suspensão, e Mbappé vem evoluindo bem na recuperação de sua lesão e também pode começar a partida ao lado de Neymar e cia., como explicou o treinador.

Mais artigos abaixo

“Ele jogou 30 minutos contra o Atalanta e ganhou capacidade. Ele pode começar, mas vamos ver se ele consegue jogar 90 minutos. Vamos decidir após o treino para saber se ele começa".

O jogo vale vaga na final da Liga dos Campeões, algo inédito na história do . A equipe que se classificar encara o vencedor do confronto entre Bayern de Munique e Lyon, que acontece nesta quarta-feira (19), também às 16h (de Brasília).