PSG tem Mbappé treinando e Navas como dúvida para semifinal da Liga dos Campeões

O clube divulgou a situação de cada jogador de seu departamento médico; o atacante estava de fora da lista

Boas e más notícias para o primeiro classificado das quartas de final da Liga dos Campeões. O divulgou, nesta quinta-feira (13), um relatório sobre os jogadores que estão no departamento médico, e pode ter desfalque importante para a partida da semifinal.

A virada contra a Atalanta, por 2 a 1, marcou a volta de Kylian Mbappé depois de uma lesão sofrida na final da Copa da , contra o Saint-Etienne. O atacante entrou no segundo tempo e até deu o passe para Choupo-Moting fazer o gol da classificação dos frances. E agora, às vésperas da semifinal, o camisa 7 treinou normalmente com os resto da equipe.

A má notícia fica por parte do goleiro Keylor Navas, que saiu da partida contra a com dores na perna, dando lugar ao reserva Sergio Rico. O porto-riquenho fez exames clínicos e uma ressonância magnética que constataram uma lesão em seu bíceps femoral. No sábado (15), o atleta vai passar por uma nova avaliação, mas não deve ser liberado a tempo da semifinal, marcada para 18 de agosto.

Thiago Silva, que também deixou o campo com dores na perna, passou pelos mesmo exames que Navas, mas ao contrário do goleiro teve uma lesão leve constatada e tem boas chances de ir a campo pelo PSG na semifinal - que pode, inclusive, marcar o seu último jogo pelo time, caso não avançam à final.

Marco Verratti, que já foi desfalque contra a Atalanta, também será reavaliado no sábado para saber se já tem condições de jogo. Layvin Kurzawa continua o tratamento.

Veja a íntegra da nota, em português:

"Keylor Navas saiu do jogo na quarta-feira à noite com uma dor na perna direita ischiale em uma liberação. O exame clínico e a RM confirmaram uma lesão do bíceps femoral. Uma reavaliação clínica será feita no sábado, mas a participação no jogo de terça-feira é incerta.

Thiago Silva terminou a partida com uma contratura da ísquia da perna direita, cujo exame clínico e ressonância magnética confirmaram uma lesão de baixo grau e otimismo para participação na terça-feira.

Marco Verratti continua seu trabalho diário na piscina e em sua bicicleta. Uma reavaliação será feita no sábado.

Layvin Kurzawa continua seu programa de recuperação no ginásio e no campo."