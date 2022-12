Técnico do PSG defende Neymar após expulsão: "entendo a frustração dele"

Partida marcou reencontro do clube com Ligue 1, após término da Copa do Mundo 2022; brasileiro fica fora do próximo embate pelo Campeonato Francês

Nesta última quarta-feira (28), no confronto entre PSG e Strasbourg, no retorno da equipe aos confrontos da Ligue 1, o atacante Neymar foi expulso com dois cartões amarelos praticamente seguidos. Na primeira advertência, o brasileiro acertou um tapa no rosto do meia Adrien Thomasson enquanto corria com a bola. Na segunda, acabou amarelado por ter simulado um pênalti.

O técnico da equipe da capital francesa, Christophe Galtier, reconheceu a queda do jogador dentro da área como simulação após o embate, mas afirmou que Neymar não merecia o primeiro amarelo: "Posso entender a simulação, revi as imagens e ele simulou. Merece um cartão amarelo. Mas acho que seu primeiro amarelo ainda é muito severo em comparação com o número de faltas sofridas por Neymar, e não faltas pequenas."

Galtier ainda relatou que o confronto seria complicado de qualquer maneira, e que entende o lado frustrado do brasileiro: "Entendo a frustração dele. Esperava um jogo difícil. O Strasbourg joga bem, dá muita força e potência ao jogo. Lamento que por vezes o compromisso não tenha sido sancionado de forma mais severa em meus jogadores, o que gerou um pouco de raiva no Neymar."

Getty Images

Apesar de ter ficado praticamente 30 minutos com um jogador a menos, o PSG conquistou a vitória por 2 a 1, com gols de Marquinhos e Mbappé, de pênalti. O tento marcado pelo Strasbourg, inclusive, foi do zagueiro brasileiro da equipe parisiense, que acabou anotando contra as próprias redes. O próximo jogo do time comandado por Galtier será no domingo (01), contra o Lens, e Neymar será desfalque para cumprir suspensão.