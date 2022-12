Por que Neymar foi expulso contra o Strasbourg, pelo Campeonato Francês?

O brasileiro havia participado com assistência antes de, rapidamente, receber dois cartões amarelos pelo PSG

O Paris Saint-Germain voltou a campo, pela primeira vez após a realização da Copa do Mundo de 2022, em partida contra o Strasbourg válida pela 16ª rodada da Ligue 1, o Campeonato Francês. Messi, que segue curtindo um merecido descanso após o título mundial da Argentina, ainda não se apresentou ao clube, mas astros como Neymar e Mbappé já voltaram a pisar nos gramados. E o brasileiro foi um dos grandes protagonistas da partida realizada no Parque dos Príncipes.

O camisa 10 do PSG deu a assistência para Marquinhos abrir o placar para os parisienses. Já no segundo tempo, o zagueiro brasileiro – um dos que perdeu pênalti na eliminação do Brasil para a Croácia, no Qatar – fez um gol contra. Pouco após o empate, Neymar recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Na ocasião, o juiz Clement Turpin considerou que o brasileiro teria simulado uma falta que não havia acontecido. Um minuto antes, Neymar havia sido amarelado por ter acertado o rosto de um atleta adversário.

Cabisbaixo, Neymar deixou o campo em seu primeiro jogo após a eliminação da seleção brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo. Esta foi a quinta expulsão do craque brasileiro desde sua chegada ao PSG, em 2017. O PSG venceu a partida por 2 a 1, com Mbappé convertendo pênalti no último minuto que sacramentou o triunfo parisiense.