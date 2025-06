Quantas expulsões Neymar já teve na carreira?

Craque brasileiro já recebeu seis cartões vermelhos atuando pelo Santos, somando as duas passagens; confira os números

Conhecido pelo talento e protagonismo em campo, Neymar também acumula um histórico considerável de expulsões ao longo da carreira. O craque brasileiro já se envolveu em diversas polêmicas com árbitros e adversários, muitas vezes por não controlar as provocações ou por reações impensadas.

Um dos episódios mais marcantes ocorreu em 1º de junho de 2025, quando foi expulso na partida contra o Botafogo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Abaixo, a GOAL mostra todas as expulsões do jogador.