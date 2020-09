Técnico do PSG confirma volta de Neymar em clássico contra o Olympique

Assim como o craque brasileiro, outros jogadores que testaram positivo para a Covid-19 estão recuperados e disponíveis para o jogo

Neymar está de volta! Após testar positivo para a Covid-19, o brasileiro está recuperado e Thomas Tuchel, treinador do , confirmou que ele está disponível para o clássico contra o .

Além do camisa 10, Tuchel confirmou o retorno de outros jogadores ao time: Angel Di Maria, Keylor Navas e Leandro Paredes, que também foram diagnosticados com coronavírus. Porém, ele deixou em aberto a participação dos atletas na partida.

"Navas, Di Maria, Paredes e Neymar estão de volta ao grupo", afirmou Tuchel em entrevista coletiva. "Eles querem jogar, é claro, mas eu decidirei amanhã. Se não houver riscos, devemos utilizá-los".

Embora o PSG tenha os reforços destes jogadores, outras peças importantes continuam fora. Marquinhos, Mauro Icardi e Kylian Mbappé continuam em quarentena e se recuperando da Covid-19.

Será o primeiro jogo de Neymar na temporada 2020/21. A última partida do brasileiro foi a final da Liga dos Campeões. Depois, ganhou dias de férias, assim como o restante do elenco. Em Ibiza, o jogador foi diagnosticado com coronavírus.

(Foto: Getty)

Porém, o PSG já estreou na nova edição da . Com um time alternativo e sem nenhuma das grandes estrelas, o time parisiense perdeu para o Lens, por 1 a 0.

Caso Neymar realmente entre em campo, será o primeiro jogo do craque com as novas chuteiras da Puma, sua nova patrocinadora. O anúncio da parceira foi oficializado neste sábado, 12, após o brasileiro deixar a Nike, que o acompanhou por 15 anos.

A partida não terá transmissão para o , mas aqui na Goal você poderá acompanhar o Tempo Real do Le Classique. A bola rola no Parque dos Príncipes às 16h (horário de Brasília) deste domingo, 13.