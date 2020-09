Neymar e Puma: mais uma mudança para ser o número 1

Com o modelo eternizado por Pelé e Maradona, craque do PSG será o maior nome da marca alemã

Chuteira preta de couro com o símbolo da Puma em banco. Foi com este modelo de chuteiras que Pelé, Maradona e outros craques escreveram seus nomes na história do futebol. E será com este modelo que Neymar tentará chegar ao topo do esporte.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O craque brasileiro e a marca alemã oficializaram na manhã deste sábado, 12, a nova parceira. Depois de 15 anos, Neymar deixou a Nike para ser o principal futebolista e um dos atletas mais importantes para a Puma.

Mais times

Talvez essa seja a maior ambição de Neymar ao trocar a Nike pela Puma. A empresa americana apostava muito no brasileiro, que teve diversas chuteiras exclusivas, como o modelo dourado usado na de 2014 e a primeira chuteira da Jordan.

(Foto: Getty)

Porém, o número 1 da Nike era Cristiano Ronaldo - e não poderia ser diferente diante de todas as conquistas do português. O brasileiro estava sempre "na sombra" do atacante da e via a ascensão de Kylian Mbappé como concorrente por espaço na marca.

A mudança para a Puma poderia ser comparada com a mudança do para o , com o desejo de deixar para trás a sombra dos maiores jogadores da atualidade para tentar um protagonismo maior. A marca patrociona outros grandes jogadores como Antoine Griezmann e Sergio Agüero, mas nenhum jogador do patamar de brasileiro.

No vídeo de divulgação, a Puma coloca o novo contratado no patamar dos "reis do futebol". Pelé, Maradona, Eusébio, Cruyff... craques que marcaram época utilizando a chuteira King, modelo que será retomado e utilizado por Neymar.

Mais artigos abaixo

"Novos desafios, novas responsabilidades. Eu reconheço. Sempre que eu calçar as minhas chuteiras, minhas chuteiras King, farei de tudo para alcançar todos os meus sonhos, honrar meu nome e o de todos aqueles grandes que usaram King antes de mim", escreveu o brasileiro para o anúncio da nova parceria.

O impacto da chegada de Neymar à Puma é tanto que o brasileiro já vestiu peças de treino, basquete e até automobilismo. Após a ótimo temporada 2019/20, quando colocou o PSG em sua primeira final de Liga dos Campeões, e com uma nova parceira, a incessante busca do brasileiro pelo topo do esporte está longe de seus capítulos finais.