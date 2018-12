O valor de Neymar: quanto ganha e qual o patrimônio do craque brasileiro

O brasileiro superou Lionel Messi e Cristiano Ronaldo em relação a salário semanal após se juntar ao PSG neste verão

Principal nome da Seleção Brasileira, e uma das estrelas da Copa do Mundo 2018, Neymar talvez não tenha nem chegado na metade da sua carreira no futebol, mas já está entre os atletas mais bem pagos e mais comercializáveis do planeta.

A estrela do PSG, de 26 anos, já se aproxima dos 400 gols na carreira profissional por clubes e atingiu mais de 50 tentos pela Seleção Brasileira. Com a decisão de deixar o Barcelona para assinar com o Paris Saint-Germain, o atacante se tornou o jogador mais bem pago do futebol europeu.

A ex-estrela do Santos está caminhando para se tornar um dos esportistas mais ricos de sua época, mas como seus ganhos se acumulam em comparação aos de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo hoje?

QUAL O SALÁRIO DE NEYMAR?

(Foto: Getty Images)

De acordo com as informações descobertas pelo Football Leaks, Neymar tem o maior salário do futebol mundial.

O brasileiro ganha 36,8 milhões de euros por ano no Parc des Princes, ou mais de 700 mil euros por semana.

Isso é mais do que o dobro do salário de 300 mil euros por semana que ele passou a receber no Barça em 2016, quando assinou a sua renovação de contrato. O valor também coloca o brasileiro à frente de Ronaldo e Messi em vencimentos.

Tempo Ganhos (em euros) Por segundo €1.16 Por minuto €70 Por hora €4,200 Por dia €100,821 Por semana €707,692 Por mês €3.07m Por ano €36.8m

QUAIS OS PATROCINADORES DE NEYMAR?

(Foto: Getty Images)

Em 2016, a Forbes estimou os ganhos da Neymar na casa dos 18 milhões de euros anuais, fazendo com que ele - com base no salário do Barça naquele momento – fosse o único jogador de futebol ativo que ganhava mais dinheiro fora de campo do que dentro.

Enquanto os ganhos em patrocínios de Ronaldo e Messi representavam 36% e 34% de suas rendas, respectivamente, o de Neymar representava 61% de seu salário.

Isso mudou agora que ele se juntou ao PSG, mas o valor continua bastante representativo em relação ao que recebe em campanhas de marketing - em grande parte por sua enorme presença no Brasil, onde ele aparece em quase todos os produtos que você pode pensar.

Enquanto Messi nem sempre foi tão popular como você poderia imaginar na Argentina e Ronaldo vem de Portugal, um país bem menor. Neymar é um ídolo de um país com mais 200 milhões de habitantes.

Alguns de seus muitos patrocínios incluem parcerias com Nike, Gillette, TCL e Red Bull.

COM QUAIS NEGÓCIOS NEYMAR ESTÁ ENVOLVIDO?

(Foto: Getty Images)

Neymar também possuí diversos negócios além de jogar futebol, incluindo a aparição no novo filme 'xXx: Return of Xander Cage' e o lançamento de seus próprios emojis para download.

QUE TRABALHO DE CARIDADE FAZ NEYMAR?

(Foto: Getty Images)

Neymar abriu o Instituto Projeto Neymar Jr em um bairro onde passou parte da infância, Jardim Glória, na Praia Grande.

É um projeto que visa ajudar a transformar a vida das crianças mais pobres da região por meio de iniciativas educacionais, artísticas e esportivas que ajudam seu desenvolvimento e lhes dão a chance de alcançar seu potencial. O Instituto atualmente atende 2.470 dessas crianças e suas famílias.

"Eu não poderia ir ao Brasil e não visitar [o instituto]", disse Neymar no ano passado durante uma viagem para sua casa para participar da festa de aniversário de sua irmã em março. "É o sonho da minha família e sempre fico feliz quando faço uma visita. Isso me faz querer continuar crescendo e fazendo isso da maneira certa".

QUAL O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE NEYMAR?

(Foto: Getty Images)

As estimativas mais recentes colocam o patrimônio líquido de Neymar em cerca de 90 milhões de euros, o que é substancialmente menor do que Messi e Ronaldo.

Mas isso - e deve-se notar que ainda é um valor impressionante para sua idade - foi antes de sua lucrativa mudança para o PSG e o enorme aumento de seus ganhos que vieram com a troca de clube.

O seu status sobre o campo e a popularidade persistente, especialmente no Brasil, deve assegurar que o ex-prodígio do Santos siga os passos de Messi no Camp Nou e se torne um dos jogadores mais ricos de sua geração.