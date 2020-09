Neymar confirma volta aos treinos após afastamento por coronavírus: #coronaout

Jogador foi diagnosticado com a Covid-19 quando estava de férias em Ibiza, após a final da Liga dos Campeões

Neymar já está recuperado da Covid-19. O próprio atacante confirmou a informação em uma publicação em seu Twitter, na manhã desta sexta-feira, 11. No ínicio do mês, quando ainda estava de férias em Ibiza, o brasileiro foi diagnosticado com o coronavírus.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O camisa 10 já está de volta aos treinos, mas ainda é dúvida para o clássico contra o Olympique de Marselha, no domingo, 13 de setembro. "Voltei aos treinos, super feliz... O pai ta on #coronaout", tuitou o jogador.

Mais times

Voltei aos treinos, super feliz ... O PAI TA ON 🤪 #CORONAOUT — Neymar Jr (@neymarjr) September 11, 2020

Ao saber que estava com a doença, Neymar deixou Ibiza para cumprir quarentena em Paris. O não se manifestou sobre a volta aos treinos do jogador.

O brasileiro não foi o único jogador do elenco do PSG que testou positivo para a Covid-19 durante as férias. Diversos titulares do time que jogou a final da Liga dos Campeões tiveram a doença, mas o clube parisiense não falou muito sobre.

Mais artigos abaixo

Além de Neymar, Kylian Mbappé, Marquinhos, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Angel di María e Keylor Navas foram diagnosticados com o coronavírus e foram desfalques na estreia do PSG na temporada 2020/21 da .

Com um "time normal", o atual campeão da competição estreou com derrota para o Lens, por 1 a 0, válido pela segunda rodada do . O duelo da primeira rodada, contra o Metz, foi adiado e será disputado na próxima quarta-feira, 16.