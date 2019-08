Tammy Abraham, solução caseira do Chelsea acostumado a apostar (e fracassar) em grandes camisas 9

Proibido de fazer contratações, os Blues tiveram que recorrer aos atletas formados em casa

Todos os clubes do mundo têm suas peculiaridades e fatos curiosos. Dentre os muitos pontos que poderiam ser ditos do Chelsea, um deles chama a atenção: a dita "maldição da camisa 9". Uma rápida olhada pelos últimos centroavantes que usaram a icônica camisa mostra que, de fato, o número parece causar dificuldades em quem a veste. Mas essa situação pode ser mudada exatamente por uma cria da casa. Com dois gols na vitória do Chelsea contra o Norwich City por 3 a 2, Tammy Abraham, de apenas 21 anos, quer acabar com essa 'maldição' que assola o clube de Londres há alguns anos.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Vale dar uma recapitulada nos últimos jogadores a usarem o número nas recentes temporadas.

Temporada 2018/19 - Gonzalo Higuaín

Temporada 2017/18 - Álvaro Morata

Temporada 2016/17 - Nenhum

Temporada 2015/16 - Radamel Falcao

Temporada 2014/15 - Nenhum

Temporada 2013/14 - Fernando Torres

Todos os nomes citados acima eram jogadores de proeminência e importância continental. Higuaín se juntou ao por pedido de Maurizio Sarri, sob quem o atacante italiano teve a melhor temporada de sua carreira no . À época, ele pertencia à , mas estava emprestado ao , onde não teve momentos muitos felizes. No Chelsea, o 'Pipita' participou de 18 partidas e marcou cinco gols. Sua lentidão e falta de ritmo com a equipe não deixou saudades no torcedor do Chelsea.

Coisas semelhantes podem ser ditas a respeito de Álvaro Morata, que chegou com muita badalação, mas correspondeu pouco em campo. Já a passagem de Radamel Falcao, após ser um flop no , foi ainda pior em Londres. Apenas 12 jogos com um gol marcado.

O recém-aposentado Fernando Torres é o alvo de uma brincadeira que circula na internet sendo considerado um daqueles jogadores que teve sua carreira destruída pelo Chelsea. Ele chegou para substituir a lenda Didier Drogba e apesar de ter sido o terceiro melhor jogador do mundo em 2008, não deixou muitas saudades na equipe londrina. Embora seus números não sejam ruins (172 jogos, 45 gols e 35 assistências), a comparação com sua passagem pelo mostra uma sensível queda de rendimento (142 jogos, 81 gols e 20 assistências).

O Chelsea sofreu uma punição em que não poderá contratar nenhum jogador até o meio de 2020 por violar regras para assinar com jogadores que têm menos de 18 anos. O que poderia ser um desastre para o novo técnico Frank Lampard tem sido, na verdade, a solução de vários problemas. Pois além de dar a chance para o promissor Tammy Abraham, outro jovem também ganhou oportunidades: Mason Mount. Ele também é cria dos Blues e trabalhou com Lampard no . A vitória sobre o nesse sábado (24) contou com dois gols de Abraham e um de Mount.

Mais artigos abaixo

"Definitivamente não devemos olhar dessa forma como que dizendo 'como eu queria ter Didier Drogba'. Não. Estamos em 2019. Precisamos tentar marcar gols e olhar para os problemas que estão diante de nós", vociferou Lampard ao ser perguntado se a má forma do ataque poderia ser resolvida com a presença do atacante marfinense.

E grande parte desse olhar para frente parece ser olhar para sua própria base, que conta com muitos jovens promissores. Tammy Abraham é um grande exemplo disso. Como profissional, Abraham foi emprestado três vezes: primeiro para o , depois para o Swansea e por último no - onde foi vice-artilheiro da Championship com 25 gols.

Em times profissionais Abraham tem 134 jogos, com 62 gols marcados e 13 assistências. Tudo isso aos 21 anos. E foi um problema do clube que fez com que ele finalmente ganhasse a oportunidade que vinha pedindo. É possível que o Chelsea, depois de muito tempo, tenha encontrado o seu camisa 9 que quebrará a 'maldição' e, para a alegria do clube, ele não custou absolutamente nada.