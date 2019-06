Fernando Torres se aposenta: quantos títulos ele conquistou na carreira?

Atacante espanhol que atuava no Japão decide encerrar a carreira após 18 anos de futebol e títulos por Atlético de Madrid, Chelsea e Espanha

O atacante Fernando Torres, que fez história com as camisas do , , e da , anunciou nesta sexta (21) que irá parar de jogar futebol.

Aos 35 anos, o jogador que atua pelo Sagan Tosu do , anunciou através de suas mídias sociais que vai pendurar a chuteira.

"Depois de 18 anos empolgantes, chegou a hora de terminar minha carreira no futebol", escreveu. Ele fará uma entrevista coletiva em Tóquio neste domingo para dar mais detalhes.

TÍTULOS

Fernando Torres deixa o futebol com diversos troféus internacionais no currículo.

Pelo Atlético de Madrid ele conquistou a em 2018, no Chelsea ele levantou a em 2012 e a Europa League em 2013. Torres também fez parte da geração dourada da Espanha e faturou as Eurocopas de 2008, 2012 e a de 2010.

Curiosamente, Torres nunca conquistou uma liga nacional. Seus títulos domésticos são a de 2012 pelo Chelsea e a Segunda Divisão da Espanha, ainda no começo de carreira, com o Atlético de Madrid em 2002.

Ele não levantou nenhuma taça pelo Liverpool, time em que viveu sua melhor fase na carreira. Foi pelo time inglês que Torres foi eleito duas vezes para o Time do Ano da FIFA.

A CARREIRA

Fernando Torres foi revelado pelo Atlético de Madrid e estreou no clube em 2001, aos 17 anos de idade.

Ele fez parte do time que venceu a segunda divisão da Espanha e levou o Atleti de volta à elite do país na temporada 2002-03.

Aos 19 anos ele já era capitão e ídolo colchonero. Torres disputou 214 partidas e marcou 82 gols pelo clube entre 2001 e 2007, antes de se transferir para o Liverpool.

Na o ainda jovem atacante brilhou: logo na temporada de estreia ficou na vice-artilharia da Premier League e só ficou atrás de Cristiano Ronaldo na votação de Jogador do Ano no país.

Em 2008 o atacante ficou em terceiro na votação de melhor jogador do mundo da FIFA, atrás apenas de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

No seu melhor momento na carreira, Torres marcou gol do título da Espanha sobre a na final da 2008.

DECLÍNIO

Considerado um dos melhores atacantes do mundo na década passada, Torres foi cobiçado pelo Chelsea desde seus primeiros anos de Atlético de Madrid.

Era quase uma tradição anual esperar a oferta de Roman Abramovich pelo atacante espanhol.

Apenas depois de muita insistência Torres aceitou deixar o Liverpool para o rival de Londres por 50 milhões de libras (R$ 242 milhões) em Janeiro de 2011, recorde da Premier League na época e marca que o deixou como o sexto jogador mais caro da história até então.

Mas o investimento nunca valeu a pena. Torres não começou bem no Chelsea, perdeu confiança e aos poucos foi se tornando mais conhecido pelos gols incríveis que perdia do que por balançar as redes.

Se ele havia marcado 65 gols em 102 jogos pelo Liverpool, no Chelsea marcou apenas 20 em 110 partidas de 2011 até 2015.

Sem muito destaque, Torres fez parte do time do Chelsea que ganhou a Champions League em 2012.

Já em baixa, Torres deixou o Chelsea em empréstimo para o , onde atuou em apenas dez jogos.

RETORNO PARA CASA

Ainda em 2015, Torres retornou ao clube que o revelou, o Atlético de Madrid.

Sem o status de craque do time do passado, mas ainda com grande identificação com a torcida, Torres ficou no clube que o revelou até 2018, somando 27 gols em 107 partidas.

Às vezes titular, às vezes entrando ao longo dos jogos, o atacante fez parte do grupo que foi vice da Champions League em 2016 e campeão da Europa League em 2018.

SELEÇÃO ESPANHOLA

Fernando Torres pode não ter sido marcante como Xavi, Iniesta ou Casillas, mas foi parte importante do grupo espanhol que conquistou os títulos europeus de 2008 e 2012 e a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

Ele foi protagonista em 2008 e marcou o gol do título em 2008. Em 2012, mesmo reserva, Torres foi artilheiro da Espanha e do campeonato com três gols e uma assistência.