Chelsea teve um camisa 9 por engano com Mourinho; ou foi armação do roupeiro?

Khalid Boulahrouz era defensor mas usou durante dois anos a camisa 9 dos Blues de Londres

Os bastidores do mundo do futebol são cheio de histórias curiosas e inusitadas. Várias delas se referem ao número escolhido pelo atleta, ainda mais quando se trata de um time grande como o . Em entrevista à Fox Sports o ex-jogador Khalid Boulahrouz contou o curioso caso de como um zagueiro como ele ficou dois anos usando a camisa 9 dos Blues de Londres.

"Quando eu cheguei lá foi tudo de última hora. A competição já tinha começado e estávamos a dois dias do jogo contra o quando eu assinei meu contrato. Um dia antes do jogo eu fui relacionado para jogar. Eu tinha que escolher um número e o roupeiro do Chelsea começou com o número 9 e depois continuou com 45, 47... E eu pensei 'eu não vou jogar com esses números altos' e depois disse: 'Ok, me dá a número 9'".

Boulahrouz depois explicou o ocorrido e esclareceu tudo quando José Mourinho, que era o técnico da época chegou para conversar com ele.

"No dia do jogo, nós estávamos no hotel e Mourinho me perguntou o porquê de eu ter escolhido a 9. Eu disse a ele que não queria jogar com números altos como 47 ou 49 e perguntei: 'Você me entende, né?'. Ele me respondeu: 'Mas a número 2 também está disponível' e eu pensei: 'Oh meu Deus, o que eu estou fazendo?'. Eu acho que o roupeiro armou para mim", contou o ex-defensor que hoje é técnico do time feminino Persijap Jepara, da Indonésia.