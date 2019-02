Chelsea leva gancho pesado e não poderá contratar por duas janelas

Decisão da FIFA foi publicada nas primeiras horas desta sexta-feira; equipe também recebeu punição financeira

A FIFA publicou na madrugada desta sexta-feira (22) a sentença em relação ao caso do Chelsea, que violou regras no registro de jovens jogadores na equipe. O clube está proibido de contratar atletas pelo período de duas janelas de transferência.

O banimento afeta os Blues no reforço dos elencos profissional e base masculinos. As categorias feminina e de futsal não foram afetadas no veredicto.

The FIFA Disciplinary Committee has sanctioned the English club Chelsea FC and The Football Association for breaches relating to the international transfer and registration of players under the age of 18. Read more on @FIFAcom ▶️ https://t.co/iTpcozM7Mz — FIFA Media (@fifamedia) 22 de fevereiro de 2019

Chelsea Football Club has today issued the following statement. https://t.co/V4HBdmdcyr — Chelsea FC (@ChelseaFC) 22 de fevereiro de 2019

Além disso, a agremiação de Londres terá que pagar 600 mil francos suíços (cerca de R$ 2.2 milhões) de multa para a organização e recebeu o prazo de 90 dias para regularizar a situação dos futebolistas dos elencos inferiores. A Federação Inglesa de Futebol (FA) também foi punida com 510 mil francos suíços (em torno de R$ 1.9 milhão) por não conduzir as contratações desses jovens de maneira apropriada. A FIFA estipulou seis meses como período máximo para que a FA se adeque às regras de transferências de jogadores internacionais para as categorias de base.

O clube divulgou nota oficial na qual comenta sobre o infringimento de dois artigos do código de ética do órgão máximo de futebol. O Chelsea confirma que a situação de 63 dos 92 atletas foi regularizada e aceita, mas pretende recorrer pelo fato de não ter obtido o mesmo reconhecimento com os outros 29.