Alvo de racismo, Taison quer sair do Shakhtar Donetsk

Insatisfeito há meses no clube ucraniano, atacante brasileiro vê atos racistas do último domingo como gota d'água

Taison está decidido a deixar o . A Goal apurou que ter sido alvo de racismo no domingo, durante o jogo diante do Dínamo de Kiev, foi a gota d'água para o atacante, que, na verdade, há meses está insatisfeito no clube ucraniano, visto que não foi vendido para o em agosto.

Nas últimas horas, em conversas com pessoas próximas, o brasileiro, que foi expulso ao protestar contra as manifestações racistas dos torcedores adversários, voltou a expôr internamente o desejo de sair da , onde chegou em 2010, quando foi negociado pelo com o Metalist.

Poucos dias depois do fechamento do último mercado de verão europeu, vale lembrar, Taison usou as redes sociais para criticar a negociação freada pelo com o Milan, que, na ocasião, estava disposto a pagar 25 milhões de euros pelo acordo.

"Parabéns por terem acabado com o meu sonho! Outra vez o sonho foi cancelado", declarou o jogador revelado pelo .

Com contrato válido até junho de 2021, Taison pretende ter nos próximos dias uma conversa sobre o futuro com a diretoria do Shakhtar Donetsk. Apesar do descontentamento do atleta de 31 anos, uma transferência em dezembro não é simples, sobretudo porque o clube ucraniano, que tem uma situação financeira muito confortável, costuma fazer jogo duro na hora de vender.