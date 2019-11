Taison desafia racismo após expulsão: "jamais irei me calar"

O ex-Inter e Dentinho, ex-Corinthians foram alvos de racismo na partida entre Shakhtar Donetsk e Dinamo de Kiev, pelo campeonato ucraniano

Os brasileiros Taison e Dentinho foram alvos de racismo na . Durante o clássico entre e Dinamo de Kiev, Taison se enfureceu com a atitude criminosa da torcida visitante e chutou a bola em direção à aglomeração do Dinamo de Kiev. Ele foi expulso por isso, mas em seu Instagram afirmou que não vai se calar diante dessa grave violação dos direitos humanos e recebeu apoio de companheiros.

"Jamais irei me calar diante de um ato tão desumano e desprezível! Minhas lágrimas foram de indignação, de repúdio e de impotência, impotência por não poder fazer nada naquele momento! Mas somos ensinados desde muito cedo a sermos fortes e a lutar! Lutar pelos nossos direitos e por igualdade! O meu papel é lutar, bater no peito, erguer a cabeça e seguir lutando sempre!", escreveu o atleta em sua rede social.

Tanto Taison quanto Dentinho, que estão no desde 2013, saíram chorando de campo por causa dos insultos. Os casos de racismo têm se tornado públicos e aparecido com mais constância na mídia. Recentemente, Balotelli, Mings, Sterling e tantos outros têm "colocado a boca no trombone" para denunciar essas atitudes que configuram crime contra a humanidade.

Por isso, Taison escreveu que não é necessário não ser racista, mas é necessário tomar uma posição pública contra isso.

"Em uma sociedade racista, não basta não ser racista, precisamos ser antirracistas! O futebol precisa de mais respeito, o mundo precisa de mais respeito! Obrigada a todos pelas mensagens de apoio! Seguimos a luta...", finalizou o jogador de 31 anos.

Nos comentários ele recebeu apoio de vários companheiros de futebol. Bernard, ex-Shakhtar, que hoje atua no , afirmou que "iInfelizmente aí é um país muito atrasado quando se diz a esse respeito". Douglas Costa também comentou e ressaltou o "orgulho de ser negro". Fernandinho, Neymar, Miranda, Tinga, Gabriel Jesus e vários outros também direcionaram mensagens de apoio ao colega brasileiro.