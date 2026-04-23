Sven Mijnans é abordado sobre o interesse do AC Milan logo após a partida do AZ

Mais cedo neste dia, chegou da Itália a notícia de que Sven Mijnans despertou grande interesse do AC Milan. O meio-campista do AZ foi questionado sobre esses rumores promissores na noite de quinta-feira, após o empate contra o Go Ahead Eagles (0 a 0).

Pouco menos de uma semana após a vitória na Copa contra o NEC (5 a 1), o AZ não conseguiu impressionar na visita ao Go Ahead. “Achei que não jogamos bem hoje”, começa Mijnans diante das câmeras da ESPN. “No segundo tempo, chegamos um pouco mais perto do nível exigido hoje, mas não, estou muito chateado.”

Mijnans não quer atribuir o fraco desempenho no Adelaarshorst à conquista da taça e às extensas comemorações que se seguiram. “A equipe e eu só queríamos dar o nosso melhor hoje. Eu entendo que as pessoas pensassem que seria um jogo abaixo do normal, com menos energia. Mas estou realmente chateado, sim.”

O Tuttosport publicou hoje cedo que Mijnans desperta sério interesse do Milan, onde ele pode seguir os passos de Tijjani Reijnders. O jogador da seleção holandesa se tornou, após sua transferência do AZ para o Milan em 2023, um dos grandes destaques da Série A.

O Milan enviou um olheiro no último domingo para a final da Copa, na qual Mijnans brilhou. “Não é bom”, responde o canhoto quando questionado sobre o nível do seu italiano. “Eu li isso mesmo, sim. Recebi muitas mensagens.”

“São todas coisas para mais tarde. No momento, estou chateado. Preferia ter ido para Barcelona com um bom sentimento”, diz Mijnans, referindo-se à próxima viagem da equipe campeã da copa.

“Então, sim, preciso processar isso. Talvez seja um pouco exagerado, mas é isso. E depois vamos ver o que vai acontecer”, disse Mijnans. O criativo jogador de 26 anos, natural de Spijkenisse, tem contrato com o AFAS Stadion até meados de 2028.