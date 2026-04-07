Surpresa: Renard está sendo avaliado... e esta é a probabilidade de sua saída

Nos últimos dias, ocorreu uma importante reunião na Federação Saudita de Futebol, após o término da pausa internacional neste mês de março, devido aos resultados decepcionantes obtidos pela seleção saudita.

A seleção saudita sofreu uma grande decepção, ao perder para o Egito por 4 a 0 e, em seguida, para a Sérvia por 2 a 1, o que colocou o técnico francês Hervé Renard sob forte pressão de críticas, em meio a crescentes pedidos para que fosse demitido do cargo.

Apesar disso, a Federação Saudita reiterou em mais de uma ocasião que não há qualquer intenção de demitir Renard antes da participação da seleção na Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

A seleção saudita está no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Espanha, Uruguai e Cabo Verde, onde as duas primeiras classificadas se classificam diretamente, além das oito melhores terceiras colocadas entre os 12 grupos.

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Avaliação de Renard e a probabilidade de sua saída

O jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat” informou hoje, terça-feira, que a diretoria técnica da Federação Saudita continua avaliando o caso de Renard em uma revisão abrangente da fase anterior, devendo essa avaliação ser concluída nos próximos dias, sem data final definida.

O jornal esclareceu que a probabilidade de saída de Renard se aproxima de 30%, mas há uma tendência dentro da Federação para se ter paciência e tomar uma decisão ponderada, especialmente com o pouco tempo disponível e a proximidade do início da Copa do Mundo.

O jornal francês “L’Équipe” havia indicado, por meio de suas fontes, que Renard recebeu uma proposta para treinar a seleção de Gana, e que ele estaria interessado nisso.

Já fontes do “Al-Sharq Al-Awsat” confirmaram que autoridades de Gana entraram em contato com o agente do técnico francês para indagar sobre a possibilidade de contratá-lo, mas ele se recusou a aceitar a oferta, preferindo continuar em sua função atual com a seleção saudita.

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