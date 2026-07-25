Surpresa: Diomande chegou a acordo com o Real Madrid e o Paris ao mesmo tempo

O Real Madrid está perto de resolver a corrida pela contratação do jovem extremo marfinense Yan Diomande, jogador do Leipzig, depois de o clube espanhol ter passado a liderar a disputa pela sua contratação durante a atual janela de transferências.

O jornalista alemão da rede "Sky Sport" Florian Plettenberg afirmou, este sábado, que Diomande tem atualmente dois acordos verbais com o Real Madrid e o Paris Saint-Germain, por um contrato que se estende com cada um deles até pelo menos 2031, ao passo que não existe qualquer acordo verbal entre o jogador e o Manchester City.

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Plettenberg esclareceu que o Real Madrid e o Paris Saint-Germain estão totalmente a par da situação atual, tendo havido novos contactos entre as partes hoje, e que o clube francês continua determinado em tentar contratar o jogador, no momento em que o Real Madrid intensifica as suas diligências para chegar a um acordo com o Leipzig, tendo já iniciado negociações diretas com o clube alemão.

O jornalista alemão indicou que o Leipzig está aberto a vender o jogador, mas não aceitará a sua saída por 100 milhões de euros, já que o clube considera que este valor nem sequer se aproxima do montante exigido para abdicar do extremo marfinense.

O Real trabalha com afinco na contratação de Diomande, sobretudo com o aumento das probabilidades de o astro brasileiro Vinícius Júnior deixar o clube espanhol neste verão.



