Sunderland causa indignação e espanto com postagem sobre Brian Brobbey: "Escandaloso"

Brian Brobbey teve um papel negativo no jogo de domingo entre Sunderland e Tottenham Hotspur ao dar um empurrão desnecessário no capitão do Spurs, Cristian Romero. O argentino pode ter sofrido uma grave lesão no joelho, mas isso não impediu o Sunderland de publicar, após a partida, uma postagem aparentemente infeliz sobre Brobbey.

Brobbey empurrou Romero, fazendo com que ele colidisse violentamente com o goleiro Antonín Kinský. O zagueiro pareceu ter sofrido uma lesão grave no joelho e foi forçado a sair de campo. Kinský sofreu um ferimento na cabeça, mas conseguiu terminar a partida.

Romero não conseguiu conter as lágrimas enquanto ainda estava em campo e provavelmente ficará afastado dos gramados por algum tempo. A mídia argentina informa que há receio de uma lesão no ligamento interno, o que colocaria em risco sua participação na Copa do Mundo.

Dadas as possíveis consequências tristes do empurrão de Brobbey, muitas pessoas nas redes sociais consideram incompreensível que o Sunderland tenha publicado, no final da tarde, uma foto de Brobbey com a legenda: “Tente pará-lo.”

“Ele poderia ter recebido quatro cartões amarelos”, diz um comentário popular sob a postagem. “Ele pode ter encerrado a temporada de Romero com aquele empurrão. Não se deveria aplaudir nada do que ele fez hoje. Isso cria um precedente perigoso.”

“Brobbey acabou de acabar com a temporada de um jogador e talvez também com a Copa do Mundo”, diz outro comentário. “Uma postagem escandalosa.” Outro escreve cinicamente: “Que classe. Ele machucou dois jogadores. Muito bem.”

“Uma das atitudes mais repugnantes que já vi em muito tempo”, diz outra reação. “O fato de terem decidido publicar isso já diz tudo sobre o clube.”

Na Argentina também tomaram conhecimento do ocorrido. Lá, teme-se que Romero, um jogador titular da seleção nacional, tenha que perder a Copa do Mundo. Isso rendeu a Brobbey uma enorme quantidade de reações racistas.