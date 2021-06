Sul-Americana 2021: qual o chaveamento do Santos até a final?

Eliminado da Libertadores ainda na primeira fase, o time paulista estreia já no mata-mata da Sul-Americana. Veja os concorrentes

Já estão definidos os caminhos dos 16 clubes classificados para o mata-mata da CONMEBOL Sul-Americana, e o Santos é um dos representantes brasileiros na competição continental. O sorteio foi realizado na última terça (1), mesmo dia em que a Libertadores teve definidos os confrontos da fase eliminatória.

O Peixe chegou à Sula ao ser eliminado justamente da Libertadores, ainda na fase de grupos. O time paulista ficou na terceira colocação do grupo G, abaixo de Barcelona e Boca Juniors, que avançaram.

Confira o caminho que o Santos poderá percorrer até a final da competição, agendada para o dia 6 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

🤩🏆 Bolinha a bolinha, assim saiu o chaveamento das oitavas da CONMEBOL #Sudamericana! O caminho para a @GranConquista está definido! pic.twitter.com/EyYsB95C25 — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) June 2, 2021

O primeiro rival do Santos na Sul-Americana será o Independiente da Argentina. O clube comandado por Junior Falcioni foi o primeiro colocado do grupo B na primeira fase, com uma das melhores campanhas até aqui. Foram quatro vitórias e dois empates.

Caso avance para as quartas, o confronto será com o vencedor do duelo entre Junior Barranquilla-COL x Libertad-PAR. O time colombiano segue sonhando em manter seu principal artilheiro, Miguel Borja, emprestado pelo Palmeiras. O contrato vai até o dia 30 de junho, e especula-se que o Alviverde tenha a intenção de repatriar o colombiano.

Em um cenário onde chegue até as semifinais da Sul-Americana, o Peixe pode enfrentar o primeiro brasileiro, o Red Bull Bragantino, que frequenta o mesmo lado da chave. A decisão para a vaga seria contra quem passar de Independiente del Valle-EQU x Red Bull, e Deportivo Táchira-VEN x Rosário Central-ARG.

Em uma possível final, Santos enfrenta o sobrevivente da outra chave da Sul-Americana. Os possíveis adversários são Nacional-URU, Peñarol-URU, Sporting Cristal-PER, Arsenal de Sarandí-ARG, LDU-EQU, Grêmio-BRA, América de Cali-COL e Athletico Paranaense-BRA.

O Santos estreia no próximo dia 15 de julho, quando recebe o Independiente na Vila Belmiro para o primeiro jogo das oitavas. Uma semana depois, em 22 de julho, o time praiano viaja até Buenos Aires para o jogo de volta, no Estádio Libertadores de América.