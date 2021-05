Barcelona-EQU x Santos ao vivo: siga a rodada decisiva da Copa Libertadores

O Santos é o terceiro colocado do Grupo C da Libertadores, com seis pontos conquistados, um a menos que o Boca Juniors, vice-líder da chave. A equipe paulista precisa de um triunfo e também torcer por uma derrota do Boca contra o The Strongest, que também tem seis pontos, para assegurar a classificação para as oitavas de final da competição. O Barcelona é o líder do grupo e único classificado, com 10 pontos.