O Barcelona entrou numa corrida intensa para fechar a contratação do avançado kosovar Vjeksni Aslani, estrela do Hoffenheim alemão, como possível substituto do espanhol Ferran Torres, cujo futuro se tornou incerto no clube catalão apesar do seu brilho na final do Mundial de 2026, num contexto em que o jogador hesita em renovar o contrato que expira dentro de um ano, em meio a um forte interesse de Paris e Madrid.

Segundo o jornal catalão "Sport", Aslani, de 23 anos, que marcou 11 golos e distribuiu 8 assistências pelo Hoffenheim em 35 jogos na época passada, tornou-se alvo dos catalães como uma promissora opção ofensiva, sobretudo porque a cláusula de rescisão no seu contrato é de apenas 29 milhões de euros, o que faz dele uma contratação relativamente acessível tendo em conta a situação financeira do clube.

Torres entre a renovação e a saída

O Barcelona enfrenta um verdadeiro dilema com Torres, de 26 anos, que se transformou num herói nacional em Espanha depois de marcar um golo decisivo na última final do Mundial. O clube pretende prolongar o seu contrato, que tem mais um ano de duração, mas o jogador pondera seriamente uma saída, em meio a um forte interesse do Paris Saint-Germain e do Atlético de Madrid, o que levou a direção catalã a procurar alternativas com urgência.

Aslani adia o Leipzig à espera do Barcelona

Apesar da concordância inicial de Aslani em juntar-se ao Leipzig alemão, o avançado kosovar está a adiar a decisão final à espera de uma proposta oficial do Barcelona, num claro sinal de que prefere transferir-se para o clube catalão caso este avance com uma oferta concreta.

O fator tempo representa uma pressão crescente sobre a direção do Barcelona, que se vê obrigada a resolver rapidamente o processo de Torres antes de avançar oficialmente por Aslani, sobretudo porque o Leipzig pressiona o jogador a definir a sua situação, o que pode fazer os catalães perderem a oportunidade de contratar um dos mais destacados talentos emergentes da Bundesliga.