Operação Suárez: os impasses entre Barcelona, Atlético e o jogador

Próximo a acertar a rescisão do atacante, o presidente culé desistiu para não facilitar a ida a rival

O futuro de Luis Suárez segue sendo um mistério, enquanto nos bastidores do novidades surgem a cada dia. Depois de ter sua saída quase certa, o uruguaio viu o clube se mexer para facilitar a despedida e, de última hora voltar atrás, tudo para não aliviar a possível ida para o .

Desde a chegada de Ronald Koeman ao Barcelona, Luis Suárez virou peça a ser "descartada" e foi incumbeido de achar um novo clube. A ida para a Juventus empacou e o nome que o substituiu foi Álvaro Morata. Na dança das cadeiras, Suárez se aproximou do Atlético de Madrid , agora ex-clube do reforço da Velha Senhora.

Com um acordo fechado para uma rescisão contratual, na qual pagaria 50% do salário para que o atacante uruguaio deixasse o clube, o Barcelona acabou dando para trás com o interesse colchonero. A decisão, na verdade, foi pessoal do presidente Josep Maria Bartomeu, conforme apurou a Goal , já que ele não queria facilitar a vida do Atleti.

Assim, contrariando o que foi combinado com o jogador e decidido junto ao conselho - que pretende diminuir a massa salarial do time, a fim de conseguir dinheiro para novas contratações -, a rescisão não foi assinada. Para Bartomeu, se o Atlético quiser Suárez, terá que pagar, algo que não parece ser interessantes ao madrilenhos.

A decisão de Bartomeu, no entanto, foi uma surpresa. Para começar, foi o Barcelona que sinalizou que não queria mais contar com Suárez, o liberando para achar um novo time. Além do que, o Atleti nunca havia sido tratado pelo conselho como "destino proibido". A situação também caiu mal para o jogador, que viu as promessas a ela e Messi serem quebradas, enquanto para Rakitic e Vidal tudo saiu como planejado.

Sabendo da necessidade do Barcelona de diminuir as contas para poder se reforçar, Suárez deve usar isso a seu favor: ou vai para o Atlético ou fica no Barcelona, sem meio termo. Ou seja, ou o atacante segue para onde Bartomeu não o quer, ou ficar onde Bartomeu não o quer, e ainda pagando os € 14 milhões de salário por temporada ao uruguaio.

Enquanto isso, Suárez não tem um acordo firmado com os colchoneros, porém um combinado verbal de que, quando conseguir a rescisão com o Barça, segue para o Wanda Metropolitano. O contrato seria por duas temporadas, a € 9 milhões por temporada.

Mesmo com Bartomeu dificultando, o Atleti ainda não quer mudar o seu alvo, e segue com Suárez como favorito a assumir o ataque rojiblanco, mas não consegue incluir valores na transação. Caso não tenha uma resposta positiva nos próximos dias, o Atleti deve seguir para os próximos alvos: Edinson Cavani ou Luis Suárez, atacante colombiano do , dois nomes que agradam treinador diego SImeone.