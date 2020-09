Suárez: adeus do Barcelona será na quinta-feira, em dia de homenagens

Passagem do uruguaio pelo Camp Nou se encerra após seis anos e 198 gols, que o colocam como terceiro maior artilheiro da história do clube

A história de Luis suárez com o chega ao fim. Em seis temporadas, o uruguaio se transformou no terceiro maior artilheiro do clube com 198 gols e ganhou o direito de ser chamado de lenda. A despedida oficial será na quinta-feira, 24, em um evento no Camp Nou.

A informação da deste evento para o uruguaio foi publicada pelo Caderna SER e confirmada pela Goal. Assim, Suárez terá a oportunidade de dizer adeus aos torcedores. Ele já se despediu dos companheiros de Barcelona nesta quarta-feira, quando realizou o último treinamento como atleta do time catalão.

Na saída do centro de treinamentos do Barça, Suárez não conseguiu esconder a emoção. O uruguaio estava chorando em seu carro após dizer "tchau" para Messi e companhia. El Pistolero chegou a um acordo com a diretoria do Barça para rescindir seu contrato, já que não fazia parte dos planos de Ronald Koeman.

Suárez chorando após deixar o CT do Barcelona?



A ida ao parece cada vez mais próxima de acontecer...pic.twitter.com/yOwnx8Y0Vp — Goal (@GoalBR) September 23, 2020

Porém, o reencontro com os amigos do Camp Nou pode acontecer em breve. Luisito Suárez é especulado no Atlético de Madrid. Após a ida frustada pra a Juventus, o time de Diego Simeone aparece como favorito para assinar com o atacante uruguaio.

Suárez deve fechar com os colchoneros por duas temporadas, recebendo nove milhões de euros (R$ 57 milhões) por ano. O atacante deve viajar para Madri e realizar exames médicos nos próximos dias, podendo até ser utilizado na estreia do Atlético na , neste domingo (27), às 11h (de Brasília), diante do Granada.