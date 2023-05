Strasbourg x PSG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Ligue 1

Equipes se enfrentam neste sábado (27), pela 37ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O PSG visita o Strasbourg na tarde deste sábado (27), a partir das 16h (de Brasília), no Stade de la Meinau, em Strasbourg, pela 37ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Embalado com três vitórias consecutivas, o PSG está na liderança da Ligue 1 com 84 pontos, seis a mais que o Lens, segundo colocado. Com apenas duas rodadas restantes, se o PSG empatar, garantirá o seu 11º título do Campeonato Francês, tornando-se o clube com mais títulos na história do torneio.

Já o Strasbourg, em 15º, com 39 pontos, está a seis do Nantes, equipe que abre a zona de rebaixamento, e com uma vantagem de 11 gols no saldo. Sem perder há três rodadas (duas vitórias e um empate), a equipe precisa pontuar para confirmar a permanência da primeira divisão.

Expulso no empate com o Troyes por 1 a 1 na última rodada, Djiku cumprirá suspensão automática. Assim, o técnico Antonetti poderá optar pela entrada de Nyamsi.

Em 69 jogos disputados entre as equipes, o PSG soma 39 vitórias, contra 12 do Strasbourg, além de 18 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Campeonato Francês 2022/23, os parisienses venceram por 2 a 1.

Prováveis escalações

Starsbourg: Sels; Lucas Perrin, Nyamsi e Le Marchand; Ismael Doukouré, Ibrahima Sissoko, Sanson e Guilbert; Habib Diarra, Bellegarde e Habib Diallo. Técnico: Antonetti.

PSG: Donnarumma; Marquinhos, Danilo Pereira e Sergio Ramos; Zaire-Emery, Verratti, Fabián Ruiz, Bernat e Messi; Ekitiké e Mbappé. Técnico: Galtier.

Desfalques

Strasbourg

Djiku, suspenso, e Sobol, Kawashima e Delaine, lesionados, são desfalques certos.

PSG

Neymar, Kimpembe, Mukiele e Mendes estão lesionados, enquanto Hakimi está suspenso.

Quando é?

Data: sábado, 27 de maio de 2023