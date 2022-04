Os maiores campeões do Campeonato Francês

Se a temporada passada foi marcada pela surpresa de um título do Lille, a normalidade dos últimos anos de voltar à Ligue 1. O PSG, afinla de contas, está a detalhes de sacramentar matematicamente mais um título.

E esta mais nova conquista ganharia um peso histórico. Afinal de contas, agora o Paris Saint-Germain está a momentos de ser, ao lado do St.Étienne, o clube com mais títulos do campeonato.

Pensando nisso, nós da GOAL listamos abaixo quais são os clubes com mais títulos de Ligue 1 na história. Confira abaixo!

Os maiores campeões da Ligue 1



CLUBE TÍTULO ANO SAINT-ÉTIENNE 10 1956/57, 1963/64, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1973/74, 1974/75, 1975/76 e 1980/81 PSG 9 1985/86, 1993/94, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20 MARSEILLE 9 1936/37, 1947/48, 1970/71, 1971/72, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92 e 2009/10 MONACO 8 1960/61, 1962/63, 1977/78, 1981/82, 1987/88, 1996/97, 1999/00 e 2016/17 NANTES 8 1964/65, 1965/66, 1972/73, 1976/77, 1979/80, 1982/83, 1994/95, 2000/01 LYON 7 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08 BORDEAUX 6 1949/50, 1983/84, 1984/85, 1986/87, 1998/99 e 2008/09 REIMS 6 1948/49, 1952/53, 1954/55, 1957/58, 1959/60, 1961,62 NICE 4 1950/51, 1951/52, 1955/56, 1958/59 LILLE 4 1945-46, 1953-54, 2010-11, 2020/21 SETTE 2 1933/34, 1938/39 SOCHAUX 2 1934/35, 1937/38

*Possuem um título: Montpellier, Lens, Auxerre, Strasbourg, Roubaix-Tourcoing, Racing Paris e Olympique Lillois

As hegemonias de St.Étienne e PSG

A primeira hegemonia veio com o Saint-Étienne no final da década de 60 e início da 70, com um tetracampeonato consecutivo (1966-67, 1967-68, 1968-69,1969-70) e um tricampeonato (1973-74, 1974-75, 1975-76). Apesar da liderança, seu último título ocorreu em 1980/81.

O Paris Saint-Germain, apesar de ser o mais novo poderoso da França, até pouco tempo atrás era apenas o quinto colocado na lista de maiores campeões. Essa história começou a mudar quando o clube foi adquirido pelo fundo do Qatar, em 2011. Desde então os parisienses conquistaram sete títulos... e o oitavo já está a caminho.