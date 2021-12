STJD denuncia Cortez e Patrick por briga no GreNal

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o lateral-esquerdo Cortez, do Grêmio, e o meia Patrick, do Internacional, pelos incidentes do último clássico GreNal disputado no Estádio Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro, onde o Colorado venceu por 1 a 0 com gol de Taison.

Após o final da partida, os jogadores do Internacional foram comemorar com os torcedores presentes no estádio. O meia Patrick pegou, com um dos torcedores, um caixão feito de papelão com as cores do Grêmio, o que gerou uma reação nos atletas do Tricolor e acabou formando uma briga generalizada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mas apenas o lateral Cortez e o meia Patrick acabaram expulsos pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique. Foi isso que gerou a denúncia por parte da procuradoria do STJD, baseado no artigo 257 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): “Participar de rixa, conflito ou tumulto durante partida, prova ou equivalente”, com punição de dois a 10 jogos de suspensão.

O lateral Cortez, que tem o contrato acabando com o Grêmio e não vai permanecer no Tricolor para a próxima temporada, corre o risco de não atuar mais pelo clube. Vale destacar que para a partida desta quinta (02), contra o São Paulo, Cortez está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O meia Patrick, titular no time do técnico Diego Aguirre, também corre o risco de não atuar mais pelo Colorado. O Inter volta a campo somente na próxima segunda-feira (06), contra o Atlético-GO e fecha a temporada contra o Bragantino, no dia nove de dezembro.

O Internacional também foi denunciado no artigo 257 do CBJD e pode ser multado em até 20 mil reais. O julgamento ainda não tem data definida para ocorrer, mas deverá acontecer antes do final do Campeonato Brasileiro.