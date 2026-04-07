Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

Traduzido por

صراع ثنائي e uma velha rivalidade... Mbappé quebra a resistência de Neuer após 9 lances

Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
K. Mbappe
M. Neuer
Espanha
Alemanha
França

تítulo do goleiro alemão traz de volta lembranças dolorosas para estrela do Real Madrid

Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, conseguiu quebrar a resistência do alemão Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, durante a partida entre as duas equipes pela Liga dos Campeões.

Mbappé marcou um gol no gol de Neuer, aproveitando um cruzamento rasteiro preciso de Trent Alexander-Arnold no segundo tempo da partida, após uma série de defesas do goleiro alemão.

No entanto, o Bayern de Munique venceu a partida, disputada na noite desta terça-feira no estádio “Santiago Bernabéu”, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, por 2 a 1.

Neuer se destacou de forma notável na partida e fez 9 defesas em finalizações perigosas de jogadores do Real Madrid, de dentro e de fora da área.

Neuer foi um obstáculo para Mbappé no jogo de hoje, depois de impedi-lo de marcar em mais de uma ocasião, especialmente porque o francês busca igualar o recorde de Cristiano Ronaldo, como o jogador que mais marcou gols em uma única temporada da competição continental.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB

Mas o gol de Mbappé impediu Neuer de sair sem sofrer gols contra o Real Madrid pela primeira vez em sua história, já que o goleiro alemão fez 9 partidas contra os merengues e sofreu gols em todas.

O goleiro alemão tentou desafiar Mbappé com gestos provocativos após as defesas, o que configurou um duelo entre ambos.

Leia também:

Complicou os planos de Arbeloa... estrela do Real Madrid desfalca o duelo decisivo contra o Bayern

Thiago Bitarsh quebra recorde de Raúl... e Neuer iguala Messi

Em vídeo: o clássico esquenta cedo... torcida do Bayern toma conta dos arredores do Bernabéu

Fim da crise de Yamal... piadas apagam o fogo da discórdia em Barcelona

Decisão ousada de Arbeloa... vazamento do plano do Real Madrid contra o Bayern

Mas esse duelo traz à memória o que aconteceu há cerca de 6 anos, quando Neuer impediu Mbappé de conquistar o título da Liga dos Campeões com seu antigo time, o Paris Saint-Germain.

Na época, Mbappé vivia o auge com o PSG, e o time francês era o principal favorito ao título, mas Neuer esteve à espreita, levando a equipe bávara a vencer a final em 2020 por 1 a 0.

Até agora, Mbappé ainda busca seu primeiro título na Liga dos Campeões, e, caso Neuer repita seu brilho no jogo de volta na próxima semana, poderá eliminar o astro francês da competição mais uma vez, prolongando seu sofrimento.

Publicidade