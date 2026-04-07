Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, conseguiu quebrar a resistência do alemão Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique, durante a partida entre as duas equipes pela Liga dos Campeões.

Mbappé marcou um gol no gol de Neuer, aproveitando um cruzamento rasteiro preciso de Trent Alexander-Arnold no segundo tempo da partida, após uma série de defesas do goleiro alemão.

No entanto, o Bayern de Munique venceu a partida, disputada na noite desta terça-feira no estádio “Santiago Bernabéu”, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, por 2 a 1.

Neuer se destacou de forma notável na partida e fez 9 defesas em finalizações perigosas de jogadores do Real Madrid, de dentro e de fora da área.

Neuer foi um obstáculo para Mbappé no jogo de hoje, depois de impedi-lo de marcar em mais de uma ocasião, especialmente porque o francês busca igualar o recorde de Cristiano Ronaldo, como o jogador que mais marcou gols em uma única temporada da competição continental.

Mas o gol de Mbappé impediu Neuer de sair sem sofrer gols contra o Real Madrid pela primeira vez em sua história, já que o goleiro alemão fez 9 partidas contra os merengues e sofreu gols em todas.

O goleiro alemão tentou desafiar Mbappé com gestos provocativos após as defesas, o que configurou um duelo entre ambos.

Leia também:

Complicou os planos de Arbeloa... estrela do Real Madrid desfalca o duelo decisivo contra o Bayern

Thiago Bitarsh quebra recorde de Raúl... e Neuer iguala Messi

Em vídeo: o clássico esquenta cedo... torcida do Bayern toma conta dos arredores do Bernabéu

Fim da crise de Yamal... piadas apagam o fogo da discórdia em Barcelona

Decisão ousada de Arbeloa... vazamento do plano do Real Madrid contra o Bayern

Mas esse duelo traz à memória o que aconteceu há cerca de 6 anos, quando Neuer impediu Mbappé de conquistar o título da Liga dos Campeões com seu antigo time, o Paris Saint-Germain.

Na época, Mbappé vivia o auge com o PSG, e o time francês era o principal favorito ao título, mas Neuer esteve à espreita, levando a equipe bávara a vencer a final em 2020 por 1 a 0.

Até agora, Mbappé ainda busca seu primeiro título na Liga dos Campeões, e, caso Neuer repita seu brilho no jogo de volta na próxima semana, poderá eliminar o astro francês da competição mais uma vez, prolongando seu sofrimento.