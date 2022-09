Sporting x Tottenham: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta terça-feira (13), pela segunda rodada do grupo D da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo a liderança do Grupo D, o Tottenham visita o Sporting na tarde desta terça-feira (13), às 13h45 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Empatados com três pontos cada, o Tottenham estreou com vitória sobre o Olympique de Marselha por 2 a 0, enquanto o Sporting bateu o Eintracht Frankfurt por 3 a 0 fora de casa.

Embalado com três vitórias consecutivas, o Leão vem de goleada aplicada sobre o Portimonense por 4 a 0, e agora volta as atenções para a Liga dos Campeões.

Já o Tottenham, que não enfrentou o rival Manchester City, chega mais descansado para o confronto - a Premier League adiou a rodada após a morte da rainha Elizabeth II.

Para o confronto, o técnico Antonio Conte deve manter Richarlison e Clement Lenglet na equipe titular.

Escalações:

Escalação do provável SPORTING: António Adan; Ricardo Esgaio, Gonçalo Inácio, Sebastian Coates; Matheus Reis, Manuel Ugarte, Hidemasa Morita, Pedro Porro; Nuno Santos, Francisco Trincão, Marcus Edwards.

Escalação do provável TOTTENHAM: Hugo Lloris; Cristian Romero, Clement Lenglet, Eric Dier; Emerson Royal, Pierre-Emile Hojbjerg, Rodrigo Bentancur, Ivan Perisic; Richarlison, Harry Kane, Son.

Desfalques

Sporting

Jovane Cabral e Daniel Bragança, lesionados, seguem fora, enquanto Luís Neto é tratado como dúvida.

Tottenham

Lucas, lesionado, é o único desfalque certo.

Quando é?

• Data: tera-feira, 13 de setembro de 2022

• Horário: 13h45 (de Brasília)

• Local: Estádio José Alvalade – Lisboa, Portugal

• Arbitragem: SRDJAN JOVANOVIC (árbitro), UROS STOJKOVIC e MILAN MIHAJLOVIC (assistentes), NOVAK SIMOVIC (quarto árbitro) e PAOLO VALERI (AVAR)