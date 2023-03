Sporting Cristal x Huracán ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Pré-Libertadores

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16) pelo jogo de volta da terceira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

No estádio Nacional, Sporting Cristal e Huracán se enfrentam na noite desta quinta-feira (16), às 21h (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da pré-Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Após empatarem sem gols no primeiro confronto, quem vencer o jogo em solo peruano ficará com a vaga. Caso haja um novo empate, a decisão da vaga na fase de grupos da Copa Libertadores será nas penalidades.

Prováveis escalações

Sporting Cristal: Solís, Chávez, Ignácio, Loyola, Lora, Pretell, Castillo, Alarcón, Ávila, Yotun e Corozo.

Huracán: Cháves, Sauro, Tobio, Benitez, Soto, Fattori, Acevedo, Hezze, Gauto, Cordero e Cóccaro.

Desfalques

Huracán

Sem desfalques confirmados

Sporting Cristal

Sem desfalques confirmados

Quando é?