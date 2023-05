Sport Recife x Tombense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (10), em jogo atrasado da quarta rodada da Segundona; veja como acompanhar na TV

O Sport recebe o Tombense nesta quarta-feira (10), a partir das 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, em jogo atrasado da quarta rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Após ser derrotado pelo Ceará nos pênaltis na final da Copa do Nordeste, o Sport venceu por 2 a 0 o Guarani e agora busca a segunda vitória consecutiva na Série B, visando manter a sua invencibilidade. Até o momento, a equipe tem quatro pontos, mas ainda tem três jogos por disputar, enquanto o Tombense, também com quatro, vem de derrota para o Avaí por 1 a 0 na última rodada.

Prováveis escalações

Sport: Renan; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo Henrique, Fabinho, Edinho e Matheus Vargas; Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Tombense: Felipe Garcia; Pedro Costa, Wesley, Roger Carvalho e Guilherme Santos; Bruno Silva, Jaderson, Matheus Frizzo e Egídio; Marcelinho e Alex Sandro. Técnico: Marcelo Chamusca.

Desfalques

Sport

Facundo Labandeira, com lesão no joelho, é desfalque certo.

Tombense

João Pedro foi expulso contra o Avaí e cumprirá suspensão. Daniel Amorim e Fernandão, lesionados, também estão fora.

Quando é?