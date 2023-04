Sport x Coritiba ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26) pelo jogo de volta da terceira fase; veja como acompanhar na TV

O Sport recebe o Coritiba na noite desta quarta-feira (26), às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro, localizado na cidade de Recife, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Como empataram em 3 a 3 na ida, quem vencer avança às oitavas de final. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada e do Premiere, no pay-per-view.

O Coritiba, que acumula duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e ainda não conseguiu vencer na competição, está direcionando suas energias para a Copa do Brasil. Vale ressaltar que a última vez em que o time alviverde saiu vitorioso foi no dia 23 de fevereiro, quando derrotou o Humaitá-AC por 3 a 0, na primeira fase da Copa do Brasil.

"Ficar dois meses sem vencer é algo que deixa o grupo insatisfeito. Sabemos que temos que melhorar. Tem que doer a derrota. Quarta-feira temos uma decisão pela frente, é focar nisso", disse Andrey.

Já o Sport Recife chega embalado com a conquista do Campeonato Pernambucano ao vencer o Retrô por 4 a 1 no placar agregado. Para o confronto, o técnico Enderson Moreira terá o retorno de Jorginho na equipe.

Ao longo de 39 partidas entre Sport e Coritiba, o time pernambucano obteve 14 triunfos, enquanto o Coritiba saiu vitorioso em 12 ocasiões, tendo havido ainda 13 empates. No confronto válido pelo Campeonato Brasileiro de 2020, o Sport derrotou o adversário por 1 a 0.

Prováveis escalações

Sport: Renan; Ewerthon, Thyere, Igor Aquino e Sabino; Ronaldo, Jorginho e Luciano Juba; Edinho, Gabriel Santos e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Coritiba: Gabriel; Natanael, Kuscevic, Bruno Viana e Victor Luís; Liziero, Bruno Gomes e Willian Farias; Rodrigo Pinho, Pottker e Alef Manga. Técnico: Zago.

Desfalques

Sport

Facundo Labandeira, com trauma no joelho, se junta a Eduardo no departamento médico.

Coritiba

Chancellor e Júnior Urso estão no departamento médico.

Quando é?