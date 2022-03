Southampton x Manchester City: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa da Inglaterra 21/22

O Southampton recebe o Manchester City neste domingo (20), às 12h (de Brasília), no St. Mary's Stadium, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra.

Os mandantes vêm de vitória sobre o West Ham na fase anterior, enquanto os Blues eliminaram o Peterborough.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Southampton tem poucos problemas no elenco para o duelo deste domingo. As baixas na equipe são McCarthy e Lyanco, lesionados.

Já Nathan Nella voltou a treinar com a equipe e foi relacionado.

Do outro lado, o Manchester City promete ir com força para o jogo no St. Mary's Stadium.

O único desfalque Citizen é Ruben Dias, com lesão na coxa, enquanto Palmer é dúvidas.

Possível escalação do Southampton: Caballero; Walker-Peters, Stephens, Salisu, Perraud; S Armstrong, Ward-Prowse, Diallo, Djenepo; Adams, Broja.

Possível escalação do Manchester City: Steffen; Walker, Stones, Ake, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Sterling, Jesus, Mahrez.

DESFALQUES

SOUTHAMPTON:

McCarthy e Lyanco: lesionados.

MANCHESTER CITY:

Ruben Dias: lesionado.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Southampton e Manchester City será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, na internet, neste domingo.