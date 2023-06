Sousa x Santa Cruz, ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes se enfrentam nesta quarta (28), pela 10ª rodada; veja como acompanhar na internet

Sousa e Santa Cruz, se enfrentam na noite desta quarta (28), às 20h (de Brasília), no Estádio Antônio Mariz (Marizão), em Sousa- PB, pela 10ª rodada do Brasileirão Série D. A partida terá transmissão ao vivo da F.Sports TV , no streaming.

A partida é válida pelo Grupo A3, os donos da casa estão na quarta posição com 13 pontos conquistados. Enquanto o adversário é o líder, com 18 pontos e apenas uma derrota na temporada do nacional.

Na última rodada, as duas equipes empataram seus jogos, o Sousa terminou o placar de 1 a 1 contra o Potiguar, já o Santa Cruz ficou no 0 a 0 perante o Pacajus.

No histórico de confronto entre as equipes, somente um jogo aconteceu, e com direito a vitória do Santa Cruz pelo placar de 1 a 0.

Prováveis escalações

Sousa: João Vitor; Guilherme Lucena, Gabriel Recife, Flávio Nunes e Herick Maceió; Histone Silva, Daniel Costa, Carlos Vitor, Alexandre Aruá e Gustavo Henrique; Lucas Lopeu.

Santa Cruz: Michael; Léo Fernandes, Ítalo Melo, Guedes e Marcos Vinícius; Pingo, Fabrício e Chiquinho; Lucas Silva, Nadson e Pipico.

Desfalques

Sousa

Sem desfalques confirmados.

Santa Cruz

Sem desfalques confirmados.

Quando é?