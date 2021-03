Soteldo no Santos: gols, números, tempo de contrato e mais

O atacante venezuelano completou 100 partidas com a camisa do Peixe

Baixinho e muito bom de bola. Este é Yeferson Soteldo, atacante que veste a camisa do Santos desde 2019. Aos 23 anos, o venezuelano é um dos principais jogadores do elenco alvinegro – não ostenta a camisa 10 às suas costas à toa.

Soteldo completou 100 partidas pelo Santos na vitória sobre o Ituano, pelo Campeonato Paulista de 2021, um marco desta relação que, embora ainda não tenha títulos marcantes (apesar de um vice na Libertadores), tem rendido bons frutos de ambos os lados. Confira abaixo um raio-x completo da história de Soteldo pelo Santos.

Quantos gols Soteldo marcou pelo Santos?

(Foto: Ivan Storti/Santos)

Em 100 jogos disputados com a camisa do Peixe, o venezuelano já balançou as redes 19 vezes. O primeiro gol foi logo em sua estreia, contra o São Bento e o último, até agora, foi contra o Botafogo, pelo Brasileirão 2020.

Os tentos de Soteldo são divididos da seguinte forma: 13 pelo Brasileirão, dois na Libertadores e Campeonato Paulista, e um pela Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

Quantas assistências

(Foto: Ivan Storti/Santos)

Além dos gols marcados, Soteldo também é um ótimo criador de jogadas. De seus pés já saíram 16 passes para gols de seus companheiros de time.

Dez destas assistências vieram no Brasileirão, além de dois passes para gols na Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Paulista.

Tempo de contrato com o Santos

Soteldo chegou emprestado junto ao Huachipato, em 2019, antes de ser contratado em definitivo pelo Santos. O seu contrato vigente com o clube da Vila Belmiro vai até dezembro de 2023.