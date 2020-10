Sorteio da Copa do Brasil 2020: confrontos das oitavas de final definidos

Confira tudo sobre os duelos da principal competição mata-mata do país; Juventude e Grêmio é o único clássico regional nas oitavas

Os 16 clubes classificados às oitavas de final da Copa do de 2020 conheceram nesta quinta-feira, 1 de outubro, o próximo rival na luta pelo título. A CBF definiu em sorteio, na sede da entidade, os oito confrontos da próxima fase da competição.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Grandes confrontos marcarão as oitavas de final. O sorteio, com pote único e sem direcionamento algum, colocou frente à frente os rivais gaúchos Juventude e . O atual campeão da competição, -PR, enfrentará o atual campeão brasileiro, .

Mais times

Confira os duelos:

x Ceará

Juventude x Grêmio

x Cuiabá

x

Flamengo x

x

x Red Bull

x

Os mandos de campo também serão definidos por sorteio, a ser realizado logo na sequência da definição dos confrontos. Vale destacar que não há o gol qualificado fora de casa como critério de desempate na .

As oitavas de final da competição marcará a estreia de 11 times na edição 2020 da Copa do Brasil. São eles: Athletico, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo (times da Libertadores 2020), Red Bull Bragantino (campeão da 2019), Fortaleza (campeão da de 2019), e Cuiabá (campeão da Copa Verde de 2019).

Mais artigos abaixo

América-MG, Atlético-GO, Botafogo, Ceará e Juventude estão na competição desde a primeira fase, disputada ainda antes da pandemia de coronavírus.

Além do título, uma grande quantia de dinheiro está em jogo. Quem se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil receberá R$ 3,3 milhões em premiação.