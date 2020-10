O sorteio da Copa do Brasil pode ser anulado por pedido do Atlético-GO?

Atitude inusitada do comentarista Roger Flores durante sorteio da Copa do Brasil gera polêmica; Dragão pode entrar com pedido de anulação

Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil foram sorteados nesta quinta-feira (01), em evento transmitido ao vivo pela CBF TV. Contudo, um fato inusitado envolvendo o duelo entre e causou polêmica e ainda promete dar muito o que falar, podendo até mesmo fazer com que o sorteio seja anulado

Para a próxima fase da Copa do , programada para acontecer entre as semanas de 28 de outubro e 4 de novembro, as cinco equipes que passaram da quarta fase se juntam a 11 times que entram direto nas oitavas de final, incluindo os oito classificados para a Libertadores da América.

Durante o sorteio, os clubes foram divididos em dois potes, contendo bolinhas com seus respectivos nomes, como tradicionalmente acontece. O comentarista do Grupo Globo, Roger Flores, foi um dos responsáveis por comandar o evento que determinou os duelos da .

Após o Atlético-GO ser sorteado, o ex-jogador colocou a mão no segundo pote para selecionar o adversário do Dragão, embaralhou as bolinhas e pegou uma delas. Contudo, depois de segurar e quase abrir a bolinha, ele a devolveu ao pote, embaralhou tudo novamente e sorteou uma nova.

O adversário acabou sendo o , mas a atitude, no mínimo inusitada, gerou questionamentos sobre um possível prejuízo ao Dragão.

Algo inusitado aconteceu nesse sorteio e cabe sim uma análise sobre ocorrido pois olha o movimento das mãos do Roger. No mínimo é muito estranho. https://t.co/gowlfV5Z25 pic.twitter.com/6iZDNlhMCX — Clebão 1895 ᶜʳᶠ (@bogea13) October 1, 2020

A velha história de bolinhas ‘quentes e frias’, que seriam usadas para manipular sorteios e beneficiar times grandes, ou apenas para escolher confrontos de acordo com algum interesse particular, sempre fez parte do folclore do futebol brasileiro. Após o episódio no sorteio da Copa do Brasil, que foi transmitido ao vivo pela CBF TV, a questão foi mais uma vez levantada - como não poderia ser diferente.

"Ainda não houve contato com a CBF. O clube ainda avalia a imagens para concluir se foi prejudicado ou não. Só assim decidirá quais medidas tomar. Essa é a posição do presidente Adson Batista", informou a assessoria de imprensa do Atlético-GO ao Uol .

O sorteio pode ser anulado?

Foto: Heber Gomes/Atlético-GO

Como a atitude levanta dúvidas sobre a legitimidade do resultado e pode gerar questionamentos sobre um possível prejuízo ao Atlético-GO o sorteio poderia sim ser anulado. Para isso, o clube teria que entrar com uma Medida Anulatória de Sorteio, com pedido de liminar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Mas as imagens também teriam que passar por uma análise minuciosa.

"É uma petição simples. Para a impugnação pode utilizar o mesmo dispositivo previsto no CBJD para impugnar partida ou resultado. Ou o que é melhor, uma medida inominada. Embora tenha que existir provas para levantar esse questionamento. Esse vídeo serve, mas tem que pedir perícia. Senão vão indeferir", explicou o ex-procurador do STJD, Paulo Schmitt, ao Uol .

É claro que anular o sorteio realizado pela CBF não é algo simples de ser feito. De acordo com o artigo 119 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ‘casos excepcionais’ permitem ‘o ajuizamento de qualquer medida não prevista neste Código’, desde que o pedido seja feito ‘no prazo de três dias contados’ do episódio.

O artigo 41-E do Estatuto do Torcedor também prevê pena de reclusão de dois a seis anos e multa para quem participar de fraude de 'resultado de competição esportiva ou evento a ela associado'.