Com isso, os piores temores não se confirmaram, e Mbappé deve escapar de uma parada forçada muito longa. Segundo o Real, o atacante da seleção francesa sofreu "apenas" um estiramento excessivo da cápsula posterior da articulação do joelho esquerdo na vitória por 1 a 0 dos Les Bleus sobre a Turquia, pela Liga das Nações, na sexta-feira. Por quanto tempo Mbappé ficará fora não foi informado.

O astro do Real se lesionou no gol decisivo pela França, aos 54 minutos. Já na comemoração, Mbappé mancava e foi atendido logo depois. Embora tenha voltado brevemente ao gramado na sequência, precisou ser substituído em definitivo aos 59 minutos.

A expressão preocupada e de dor no rosto de Mbappé havia provocado temores de uma possível lesão grave no joelho. O novo técnico da seleção francesa, Zinedine Zidane, também havia demonstrado preocupação após o apito final, no fim da noite de sexta-feira: "Infelizmente, não parece bom", disse ele sobre a lesão de Mbappé.

Kylian Mbappé ainda jogará pela França nos próximos dias?

Após a partida na Turquia, o artilheiro viajou imediatamente de volta para Madri, onde passou por exames mais detalhados no Real no sábado. Mbappé não estará mais à disposição para os próximos jogos da Liga das Nações da França, fora de casa contra a Bélgica (28 de setembro), contra a Itália (2 de outubro) e novamente contra a Bélgica (5 de outubro).

Getty Images

No Real, agora a esperança é, naturalmente, por uma rápida recuperação do atacante, que começou muito bem a nova temporada 2026/27, com oito gols nos oito primeiros jogos oficiais. No mais tardar, no clássico contra o arquirrival Barcelona, no fim de outubro, os Merengues gostariam muito de ter Mbappé novamente em campo em plenas condições físicas.