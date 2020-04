Sondado por brasileiros, Cavani é sétimo entre maiores artilheiros em atividade; veja lista

A lista tem ainda Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, no topo com Suárez colado na dupla de atacantes

O uruguaio Edinson Cavani é um dos nomes mais cobiçados do futebol internacional na janela de transferências que se avizinha em julho e tem, nos expressivos números, argumentos pelo moral recebido no mercado. Hoje, por exemplo, o atleta é o sétimo maior artilheiro do futebol mundial entre os atletas em atividade.

Aos 33 anos, ele já balançou a rede 403 vezes na carreira, marca superada no começo deste ano com a camisa do time francês. Até aqui foram 200 destes tentos pelo , que não parece estar disposto em contar com seus trabalhos a partir do segundo semestre.

Já na parte final da carreira, ele está numa seleta lista dos sete maiores goleadores ainda em atividade no futebol mundial. Além dos óbvios nomes de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, completam a relação alguns contemporâneos e concorrentes de posição do atleta.

O terceiro colocado é o sueco Zlatan Ibrahimovic, que foi ao para encerrar a carreira e pode vê-la abreviada pela pandemia do novo coronavírus, que paralisou o futebol por tempo indeterminado em todo o mundo. Logo atrás aparece Luis Suárez, compatriota e da mesma idade que Cavani.

Seguem a enumeração o polonês Robert Lewandowski, do de Munique, e o argentino Sergio Agüero, ídolo do . Uma lista na qual muitos gostariam de estar presente.

Os sete maiores goleadores em atividade no futebol mundial:

Cristiano Ronaldo - 725 gols Lionel Messi - 697 gols Zlatan Ibrahimovic - 525 gols Luis Suárez - 470 gols Robert Lewandowski - 455 gols Sérgio Aguero - 419 gols Edinson Cavani - 403 gols

Fonte: footballdatabase.com