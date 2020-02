Cavani escolhe gol mais bonito pelo PSG: cobrança de falta em clássico

Gol contra o Marseille foi eleito pelo uruguaio entre os 200 que já marcou com a camisa do time parisiense

Na vitória contra o neste sábado por 4 a 3, Edinson Cavani chegou a marca histórica de 200 gols com a camisa do . Desde 2013 no clube parisiense, o uruguaio é o maior artilheiro da história da equipe e o oitavo jogador que mais atuou pelo clube. Na saída do Parque dos Princípes, ele foi perguntado sobre qual seria o gol mais bonito de todos que ele marcou com o PSG.

"Tem muitos gol", brincou o atacante. "Tem gols bonitos ou especiais porque nos deram títulos, ou de bons momentos na Liga dos Campeões. Também tem os gols bonitos tecnicamente. É difícil escolher".

Depois de enrolar um pouco, Cavani finalmente escolheu um: "Acho que o gol que fica na cabeça de todos é de falta no 2 a 2 contra o Marseille. Todo o estádio estava pronto pra comemorar a vitória e eu estraguei a festa. Todos os jogos são especiais mas os clássicos são ainda mais. Se você não ganhar um clássico, você não pode perder".

O gol escolhido pelo uruguaio aconteceu em 22 de outubro de 2017. O Marseille estava pronto para vencer o PSG pela primeira vez desde 2011. Mas aos 48 minutos do segundo tempo, Cavani cobrou falta com perfeição e empatou a partida.

Veja o golaço escolhido por Cavani: