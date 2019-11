Mauricio Pochettino não é mais treinador do Tottenham

Vice-campeão da Liga dos Campeões pelo Tottenham, Mauricio Pochettino não é mais treinador do clube

Menos de seis meses depois de levar o a uma final inédita de Liga dos Campeões, Mauricio Pochettino não é mais treinador do clube. Após sequência de resultados ruins na Premier League e na , a diretoria dos Spurs decidiu demitir o argentino.

Club statement — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 19, 2019

Pochettino termina sua passagem pelo Tottenham sem títulos, mas tendo elevado e muito o patamar do clube na Europa. Com 159 vitórias em 293 jogos, o argentino teve um aproveitamento de 54,3% no comando do clube, conquistando resultados expressivos em uma equipe que a pouco tempo vivia na sombra de seus rivais.

O presidente da equipe, Daniel Levy, declarou em nota oficial: "Nós relutamos muito em fazer essa mudança e não foi uma decisão fácil para a diretoria. Nosso desempenho em competições nacionais no final da última temporada e no começo desta foram extremamente desapontantes. Gostaríamos de agradecer a Mauricio e sua comissão técnica por tudo que eles contribuíram aqui. Não foi uma decisão fácil. Nós temos um time talentoso. Nós precisamos se reagrupar e focar em entregar uma temporada melhor aos nossos fãs."

Neste ano, o Tottenham não estava tendo o mesmo desempenho de outrora, chegando até a ser a equipe da Premier League que mais perdeu nesta temporada, até então, por todas as competições.

18 - No ever-present Premier League club has lost more games in all competitions during 2019 than Tottenham Hotspur have under Mauricio Pochettino (18). Dismissed. pic.twitter.com/Qmg8pCy47a — OptaJoe (@OptaJoe) November 19, 2019

Além disso, atletas como Dele Alli e Hugo Lloris, antes da lesão que o tirou dos gramados até meados de 2020, não conseguiam exibir o mesmo futebol. As contratações da equipe para este ano ainda não surtiram efeito e até mesmo pilares dos Spurs como Son já estavam sendo especulados em outros clubes.

Para o lugar de Pochettino, segundo o Daily Mail, o Tottenham deve procurar nomes como Eddie Howe, do Bournemouth, Julian Nagelsmann, do , ou Carlo Ancelotti, em baixa no . O argentino, também, não deve ficar parado, visto que mesmo antes de sua demissão, ele já estava sendo muito cotado em clubes como o Manchester United e .