Bale conviveu com lesões no Real Madrid e vai chegar ao Tottenham... lesionado

O atacante retorna à sua casa na Inglaterra, mas sofre com problemas da “era Real”

Sete anos atrás, Gareth Bale, com 24 anos, deixava o em direção ao por mais de 100 milhões de euros, a maior contratação da história do futebol na época. De volta aos Spurs com outro status, o agora veterano traz consigo uma bagagem não muito positiva dos tempos merengues.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Se dentro de campo, o jogador desempenhou em excelente papel, marcando gols decisivos em nada menos do que duas finais de Liga dos Campeões, o galês vem sofrendo, nos últimos anos, com muitas e muitas contusões.

Mais times

Em seus quatro anos como titular do Tottenham, Bale sofreu apenas sete lesões, uma média de pouco mais de uma contusão por temporada. Desde 2016, já no Real Madrid, foram 16 problemas médicos, que o tiraram de ação por mais de 320 dias. Quase um ano completo em que o atleta não esteve disponível para jogar.

Assim, ainda que Bale já viaje neste sábado (19) à Londres para oficializar sua contratação, segundo o Marca, periódico espanhol, o jogador terá que esperar mais de um mês para estrear, enquanto se recupera de uma lesão no joelho, contraída em seu período com a seleção do País de Gales.

Mesmo antes de chegar oficialmente, o craque já será um problema para o departamento médico do Tottenham, algo incomum na sua primeira passagem. Sinal dos tempos: aos 31 anos, já não é nenhum garoto, mas espera recuperar o futebol que o consagrou em sua época nos Spurs.

Mais artigos abaixo

Bale chegando no Tottenham. https://t.co/qAf1mQoTHZ — Euro Fut | Futebol Europeu (@EuroFute) September 18, 2020

Para isso, acima de tudo, precisa estar focado em jogar futebol pelo seu time – algo que faltou para Bale em suas duas últimas temporadas no Real Madrid. Se recuperar a boa forma, certamente seria um grande reforço para José Mourinho recolocar a equipe inglesa nos trilhos.

Sem o galês, o Tottenham volta aos gramados neste domingo (20), às 08h (de Brasília), diante do , pela segunda rodada da Premier League. Na estreia, o clube foi derrotado por 1 a 0 pelo .