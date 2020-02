Lucas Moura virou essencial no Tottenham de Mourinho

Capacidade de jogar em diferentes posições e lesões de seus companheiros de ataque fazem com que o jogador se torne peça chave na equipe do português

Ao longo de três temporadas, Lucas Moura já viveu altos e baixos no . Mesmo sendo decisivo e marcando gols importantes, o brasileiro nunca chegou a ser titular absoluto da equipe com Mauricio Pochettino. E uma prova disso está na Liga dos Campeões da temporada passada.

O clube inglês se classificou para a semifinal da competição contra o , da . Após perder o primeiro jogo por 1x0, os ingleses decidiram o confronto em casa, com Lucas Moura entre os titulares como um falso nove, devido à ausência de Harry Kane. E o brasileiro aproveitou a oportunidade para fazer história, marcando um hat-trick, com o terceiro e último gol marcado aos 96 minutos dando a classificação para os Spurs, que venceram a partida por 3x2.

Apesar da belíssima atuação na semi, o brasileiro não foi titular na final da competição, que terminou com vitória e título para o de Jurgen Klopp. O jogador, claro, não escondeu sua insatisfação com a reserva e com o treinador argentino.

Porém, o tempo passou e Pochettino deixou o comando da equipe, que foi assumida por José Mourinho. Desde seus tempos de o comandante português é admirador do futebol do brasileiro, e com sua chegada ao clube, Lucas finalmente passou a ser um dos principais jogadores do time.

Nesta temporada, o brasileiro foi titular em 18 jogos com Mourinho, acumulando cinco gols e duas assistências, enquanto que com Pochettino, também nesta temporada, foi titular em apenas seis partidas, marcando dois gols.

Agora, Lucas terá de ser ainda mais protagonista frente às lesões de Harry Kane e Son. Com uma lesão na coxa esquerda, o inglês deve retornar apenas em abril, e com uma fratura no braço, o sul-coreano também perderá a partida contra o RB Leipzig nesta quarta-feira (19), pelas oitavas de final da Champions.

Com isso, a capacidade do brasileiro de atuar aberto pelos dois lados ou mais centralizado faz com que ele se torne ainda mais fundamental para a equipe e tenha novamente a chance de provar seu valor e ser o grande responsável por mais uma classificação do clube inglês na competição.