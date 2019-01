Solari estaria irritado com excesso de peso de Marcelo

Lateral-esquerdo segue bastante contestado, enquanto técnico já avisou ao elenco que não perdoará negligência de seus comandados

À véspera de entrar em campo para receber o Sevilla no Santiago Bernabéu, o Real Madrid se vê em mais uma polêmica. De acordo com o programa 'El Transistor', da Onda Cero, Solari estaria sem paciência com alguns jogadores e já teria mandado um aviso direto: não irá tolerar negligência de Isco, e nem vai aceitar os quilos a mais de Marcelo.

Ainda no programa, o jornalista José Ramon de la Morena, teria explicado que o brasileiro está seisquilos acima do ideal e teria se recusado a subir na balança algumas vezes. No entanto, na última quinta-feira (17) ele o fez.



Foto: Getty Images

"Ele subiu, mas está cinco ou seis quilos acima, dá para notar. E Solari já avisou que desse jeito nenhum dos dois jogam", apontou.

Mais artigos abaixo

Se os problemas de Solari com Isco eram de conhecimento público, não era tanto Marcelo, embora nos últimos dias já havia sido apontado que o brasileiro fazia parte de uma lista negra particular do técnico, onde há outros nomes importantes por mau desempenho.

Vale lembrar que Marcelo foi eleito melhor do mundo em sua posição em praticamente todas as premiações de 2018.